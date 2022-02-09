Эффект ребра

Этот эффект связан с тысячелетней традицией рассматривать женщину как объект для удовлетворения мужских желаний. Это значит, что ценность женщины как человека и равноправного партнера в общении с мужчиной отходит на задний план по сравнению с тем, насколько она привлекательна физически.

А при чем тут «эффект ребра»? А это отсылка к библейской истории создания женщины — Бог создал ее из мужского тела. Как прочитывают это миллионы людей? Женщина — просто неотъемлемая часть мужчины, не имеющая самостоятельного значения, не существующая без мужского начала. Этим же объясняется и то, почему юные девушки начинают прибавлять себе года, впервые осознавая, что у женственности есть огромная власть над мужчиной, и путем ее использования можно быстрее и эффективнее добиться многих целей.

Этот тип женщин я условно назову Гейша.

Эффект ореола

Некоторые женщины панически боятся утратить ореол своей привлекательности в связи с неприятием самого процесса старения и своего существования в определенном возрасте. Примером такой женщины может служить Матушка Готель — колдунья, укравшая Рапунцель.

Эффект ареала

В этом случае женщиной движет биологическая программа — ей надо найти партнера, чтобы родить ребенка, тем самым удовлетворив один из основных инстинктов. Если эту программу женщина реализовать никак не может, она чувствует неудовлетворенность личной жизнью. Тогда она снижает свой возраст, чтобы расширить ареал возможного поиска партнера.