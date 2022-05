Что произойдет с организмом, если съедать по горсти орехов каждый день

Сбалансированное и здоровое питание, о котором говорят диетологи и которого так стремятся придерживаться худеющие и приверженцы ЗОЖ, не обходится без добавления в рацион орехов. Обычно их едят как перекус или добавляют в салаты, вторые блюда, соуса. Самое главное помнить, что орехи — достаточно калорийный продукт, поэтому увлекаться им все же не стоит.

На полках в магазинах можно найти фундук, кешью, миндаль, грецкие, кедровые орехи… В любом орешке достаточно высокая концентрация полезных жиров — поэтому этот продукт питательный, быстро насыщает и не откладывается на боках и животе, если не есть его слишком много. Так, миндаль поможет восполнить дефицит витамина Е в организме, а кешью поможет быстро справиться со стрессом. Разбираемся, как еще ежедневное употребление орехов влияет на организм.

Улучшится настроение

Ученые уже доказали: у людей, которые ежедневно съедали горсть орехов каждый день, значительно улучшалось настроение и они реже страдали от депрессий и неврозов, пишет издание Eat This, Not That!