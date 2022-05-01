Что произойдет с организмом, если съедать по горсти орехов каждый день

Сбалансированное и здоровое питание, о котором говорят диетологи и которого так стремятся придерживаться худеющие и приверженцы ЗОЖ, не обходится без добавления в рацион орехов. Обычно их едят как перекус или добавляют в салаты, вторые блюда, соуса. Самое главное помнить, что орехи — достаточно калорийный продукт, поэтому увлекаться им все же не стоит.
На полках в магазинах можно найти фундук, кешью, миндаль, грецкие, кедровые орехи… В любом орешке достаточно высокая концентрация полезных жиров — поэтому этот продукт питательный, быстро насыщает и не откладывается на боках и животе, если не есть его слишком много. Так, миндаль поможет восполнить дефицит витамина Е в организме, а кешью поможет быстро справиться со стрессом. Разбираемся, как еще ежедневное употребление орехов влияет на организм.
Улучшится настроение
Ученые уже доказали: у людей, которые ежедневно съедали горсть орехов каждый день, значительно улучшалось настроение и они реже страдали от депрессий и неврозов,
Причем больше всего орехи помогали справиться с негативом именно молодым людям. Так, те, кто съедали от двух до трех столовых ложек орехов и семян в день, отлично справлялись с проблемами и не поддавались депрессивному настрою,
Чувство голода станет появляться гораздо реже
Привычный перекус — это йогурт, банан, хрустящие хлебцы. Это полезные продукты, однако через час-полтора вам может снова захотеться есть. Поэтому попробуйте к ним добавить горсть любимых орешков: это не только сделает перекус вкуснее, но и поможет избавиться от чувства голода минимум на 2-3 часа. Полезные жиры, клетчатка и белки, которые содержаться в орехах, дадут сигнал организму: все в порядке, ресурс, из которого черпать энергию, отличный, откладывать жиры про запас не нужно.
Организм будет защищен от воспаления
Внутренние воспаления в организме могут стать виновниками развития различных патологий органов. В орехах, особенно в миндале, много витамина Е, который действует как природных антиоксидант, тем самым помогая иммунитету бороться с различными инфекциями.
Уменьшиться риск возникновения болезней сердца и сосудов
Орехи богаты мононенасыщенными жирными кислотами и полиненасыщенными жирами. Самый известный микроэлемента — это Омега-3, который просто необходим для нормальной работы сердца и сосудов. Помимо этого, кешью, миндаль, фундук и другие орехи помогают снижать «плохой» холестерин в крови и поддерживать должный уровень «хорошего».
Сахар в крови придет в норму
Уровень сахара в крови зависит от количества белков, жиров, клетчатки и, конечно же, углеводов, которые присутствуют в пище. Съешьте сочное яблоко и через 30 минут вы, скорее всего, снова почувствуете голод и даже можете испытать тягу к сладкому, почувствуете упадок сил или апатию.
И тут на помощь придут орехи. Все виды орехов давно считаются отличным источником растительного белка. Как показывают исследования, сочетание полезных жиров, белков и клетчатки в орехах способствует их долгом пищеварению. Из-за этого стабилизируется уровень сахара в крови.
Другие ученые говорят о том, что людям с диабетом ежедневное употребление орехов помогает улучшить ситуацию с сахаром в крови и снизить риск столкнуться с хроническими болезнями.