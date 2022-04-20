5 пищевых привычек, которые помогают разогнать метаболизм

Есть такие люди, которые могут каждый день есть шоколад, жирную еду, чипсы, но при этом оставаться стройными. Первое, что про них думают: «Вот повезло же с метаболизмом, мне бы такой». Это правдивая мысль, но лишь отчасти. На вес влияют наследственность, наличие хронических заболеваний, гормональный фон, образ жизни. Например, если девушка постоянно ходит на тренировки, час или два в день гуляет пешком, а вечером еще и отправляется на улицу с собакой, то вряд ли шоколадный батончик будет грозить ей лишними килограммами. Но не стоит забывать: лишний вес может и не появиться, а вот от избытка сахара точно пострадают зубы, кожа и кости.
Возвращаясь к вопросу о метаболизме важно сказать, что вы можете его разогнать или, наоборот, замедлить. Так, например, на проблемы с обменом веществ могут указать:
постоянная тяга к сладкому и жирному;
проблемы с менструальным циклом;
вздутие живота;
запоры.
Это общие симптомы, которые могут указывать и на другие проблемы со здоровьем. Однако если дело только в метаболизме, то эту проблему не сложно исправить,
Тщательно выбирайте перекусы
Перекусы должны быть в вашем меню, особенно, если между завтраком и обедом у вас большой перерыв. Согласно одному из
Например, если вы по каким-то причинам будете вынуждены сделать большой перерыв между приемами пищи, то возьмите с собой небольшой кусочек отваренной грудки курицы или индейки. Вы съедите примерно 300 ккалорий, 90 из которых уже израсходуются в процессе пищеварения! Именно белок помогает оставаться сытым, энергичным и не откладывается в проблемных местах.
В качестве перекуса также прекрасно подойдут орехи, пара кусочков сыра, натуральный йогурт, цельнозерновые хлебцы, банан или овощная нарезка.
Ешьте маленькими порциями
Оказывается, когда мы едим много, но редко, то еда не только хуже усваивается, но еще и не дает положенного заряда энергии, вы чувствуете себя вялым и уставшим. Особенно стоит быть осторожными любителям жирной пищи, говорят диетологи. Чем больше калорий в порции, тем медленнее еда будет расщепляться, следовательно, метаболизм будет замедляться.
Не заставляйте себя голодать
Как только организм понимает, что еды не будет, то он впадает в сильный стресс. Голод заставляет его включить механизм запасания жиров. Это тоже негативно скажется на вашем метаболизме. Ведь непонятно, будет ли удовлетворено чувство голода в следующим раз, поэтому организм будет стараться «запастись жирком».
Питайтесь равномерно, кормите себя каждый раз, когда вам действительно хочется есть. Но учитесь отличать психологический голод от физического. Первый наступает внезапно: вот вы сидели спокойно, а через несколько минут вам резко захотелось есть. Физический голод нарастающий. Его-то и надо удовлетворять в обязательном порядке.
Не забывайте про зелень
Листья салата, шпинат, укроп, петрушку можно добавлять практически в любые блюда. Они не только визуально увеличивают размер порции, но и сохраняют чувство сытости.
Согласно
Старайтесь пить алкоголь как можно реже
Спиртное заставляет нас больше есть, так как отлично подогревает аппетит. Плюс алкогольные напитки — это пустые калории, которые точно не помогут вам избавиться от лишнего веса.
«Ваша пищеварительная система переваривает алкоголь, а не пищу, следовательно, излишки углеводов, белков и жиров могут откладываться в виде жира», — поясняют диетологи.
Страдает и обмен веществ: чем чаще вы употребляете спиртное, тем активнее он замедляется. Поэтому старайтесь как можно реже увлекаться алкоголем, а на вечеринках всегда контролировать количество выпитого.