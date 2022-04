5 пищевых привычек, которые помогают разогнать метаболизм

Есть такие люди, которые могут каждый день есть шоколад, жирную еду, чипсы, но при этом оставаться стройными. Первое, что про них думают: «Вот повезло же с метаболизмом, мне бы такой». Это правдивая мысль, но лишь отчасти. На вес влияют наследственность, наличие хронических заболеваний, гормональный фон, образ жизни. Например, если девушка постоянно ходит на тренировки, час или два в день гуляет пешком, а вечером еще и отправляется на улицу с собакой, то вряд ли шоколадный батончик будет грозить ей лишними килограммами. Но не стоит забывать: лишний вес может и не появиться, а вот от избытка сахара точно пострадают зубы, кожа и кости.

Возвращаясь к вопросу о метаболизме важно сказать, что вы можете его разогнать или, наоборот, замедлить. Так, например, на проблемы с обменом веществ могут указать:

постоянная тяга к сладкому и жирному;

проблемы с менструальным циклом;

вздутие живота;

запоры.