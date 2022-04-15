Среди всех сладостей шоколад, без преувеличения, можно назвать одним из лидеров. Его обожают взрослые и дети, женщины и мужчины. Помимо того, что потребление шоколада приносит удовольствие, компоненты этого продукта определенным образом влияют на наше здоровье.
Некоторые врачи говорят, что в очень умеренных количествах шоколад может позитивно повлиять на здоровье и даже стать своего рода лекарством. Но это справедливо только в отношении горького, темного шоколада. Проблема сладкого лакомства — в калорийности. На 100 граммов продукта приходится около 500 ккал. Кроме того, есть данные о том, что шоколад определенным образом может влиять на нашу кровь. «Доктор Питер» выяснил эффекты шоколада в отношении крови у Рамили Голубенко, кандидата медицинских наук, гематолога «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Врач гематолог, кандидат медицинских наук
Горький шоколад и какао — полезны ли?
Сначала стоит рассказать в целом о влиянии горького шоколада и какао на кровь: какое действие на кровь оказывают эти продукты, и полезны ли они? Выяснено, что горький шоколад и порошок какао-бобов содержат большое количество различных витаминов и природных антиоксидантов. Например, тиамин и рибофлавин — витамины группы B, полифенолы, аргинин. Они благотворно влияют на состояние мышц человека, помогают поддерживать нервную и сердечно-сосудистую систему в тонусе. А также очищают организм от токсинов и снижают уровень холестерина.
Ниже риск диабета
Люди, которые часто едят темный шоколад, действительно менее подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний. Разумеется, если речь идет о разумных дозах. Кроме того, горький шоколад помогает в профилактике сахарного диабета второго типа. Антиоксидантные вещества, содержащиеся в какао, стимулируют обновление бета-клеток поджелудочной железы, которые отвечают за производство гормона инсулина.
Природный антидепрессант
Помимо прочего, какао-бобы являются источником природных антидепрессантов и участвуют в синтезе серотонина — гормона радости. Кусочек темного шоколада поможет снять тревожность и успокоить нервы. Недооценивать это свойство не следует, ведь стресс является одной из распространенных причин проблем с сердцем и сосудами.
Шоколад против тромбов — это не миф!
Говорят, что горький шоколад разжижает кровь и препятствует появлению тромбов. Это правда? Да, качественный горький шоколад действительно помогает разжижать кровь. Прежде всего, это происходит благодаря теобромину. Это вещество содержится в какао-бобах и по своему эффекту схоже с кофеином.
Теобромин расширяет просвет кровеносных сосудов, повышает их эластичность и нормализует артериальное давление.
Положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы также оказывают пищевые антиоксиданты — флавоноиды. Они стимулируют организм к выработке оксида азота, который, в свою очередь, также расслабляет и расширяет сосуды.
Только качественный шоколад
Важно отметить, что для профилактики тромбов можно использовать только качественный горький шоколад с высоким содержанием какао-бобов. Но не молочный шоколад, и тем более не шоколадные батончики с различными начинками.
Дело в том, что производители шоколада часто добавляют в свою продукцию трансжиры и пальмовое масло.
Они крайне плохо усваиваются организмом, провоцируют появление холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов и делают кровь более вязкой.
Аналогичным эффектом обладает и шоколадная патока, входящая в состав многих кондитерских изделий.
Всем ли можно — вот вопрос
У сладкоежек возникает закономерный вопрос — можно ли употреблять какао и шоколад при заболеваниях крови? Врачи подчеркивают — в умеренных количествах горький шоколад можно есть при любых заболеваниях крови.
При анемии, например, его и вовсе обязательно стоит включать в рацион в качестве источника витаминов и антиоксидантов.
Если говорить об артериальном давлении, то в основном действие какао-бобов направлено на его снижение. То есть гипертоникам лакомиться темным шоколадом можно без опаски. А вот людям с пониженным артериальным давлением лучше выбирать сорта с более низким содержанием какао-бобов и строго следить за количеством съеденного.
Сколько можно съесть шоколада без вреда для здоровья
Без последствий для организма в день можно употреблять не более 30–50 граммов горького шоколада — при условии, что у человека нет проблем со здоровьем. Это примерно треть или половина стандартной шоколадной плитки. При этом лучше не съедать все за раз, а постараться растянуть удовольствие. Например, добавлять по несколько квадратиков шоколада к завтраку, а затем — к обеду. Или использовать лакомство в качестве перекуса.
Превышать суточную норму горького шоколада не рекомендуется.
Единоразовый «передоз» может и обойдется без последствий для организма, но постоянные злоупотребления неминуемо приведут к проблеме лишнего веса и ожирения.
Особую осторожность следует проявлять людям с сахарным диабетом. Им шоколад разрешен только в период ремиссии и строго в небольших количествах не чаще трех раз в неделю.