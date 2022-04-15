Что произойдет с организмом, если есть шоколад каждый день: объясняет гематолог

Кусочек настоящего, черного вкуснейшего шоколада или чашечка ароматного какао. Что может быть приятнее после рабочего дня? Многие из нас любят какао и шоколад, но вы знаете, что эти продукты влияют на кровь?