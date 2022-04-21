фруктоза фрукты
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Фруктоза — это простой сахар, который содержится в фруктах и некоторых овощах (например, в моркови и свекле). Для всасывания фруктозы в тонкой кишке не нужны ферменты, ей помогают специальные молекулы-транспортёры GLUT5. С током крови фруктоза направляется из кишечника в печень, где превращается в глюкозу и гликоген.

Но есть один нюанс — возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого.

Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности. О других не самых полезных свойствах фруктозы рассказала врач-диетолог.

Наталья Сычева
медицина

врач-диетолог, терапевт

t.me/doc_sycheva

Вреден избыток фруктозы

- Одно яблоко не усугубит инсулинорезистентность и не вызовет ожирение, а вместе с ним и жировой гепатоз, — объяснила в своем блоге врач-диетолог Наталья Сычева. — А вот литр колы или сока, бесконтрольное употребление фруктов и ягод килограммами в ежедневном режиме — вполне может.

Чем больше фруктозы, тем больше жирных кислот

- Это дает избыток триглицеридов, что ведет к образованию плохого холестерина, который является причиной развития жировой болезни печени, — говорит Наталья Сычева.

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Избыток фруктозы повышает мочевую кислоту

- Мочевая кислота задействована в появлении инсулинорезистентности и в повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает диетолог.

Фруктоза плохо влияет на пищевое поведение

- Фруктоза отрицательно влияет на пищевое поведение, изменяя систему вознаграждения мозга, — поясняет врач. — Фруктоза вызывает сильную реакцию в областях вознаграждения в нашем головном мозге, а это повышает мотивацию съесть больше.

Фруктоза не повышает гормон сытости

Ученые несколько лет назад выяснили, что употребление фруктозы не подавляет активность областей мозга, которые в том числе регулируют аппетит, и в результате желание есть не выключается.

- Фруктоза снижает сигнал о насыщении, который передается нашему мозгу во время приема пищи, что в итоге приводит к увеличению потребления пищи, — объясняет Наталья Сычева.

Перекусить только фруктами — так себе затея. А еще хуже — пить колу, пепси, соки, морсы с сахаром, или чай с медом между делом.

- Умные маркетологи не зря придумали большие стаканы для газировки, а где-то ты платишь только раз за стакан, а наливать в него можешь сколько угодно раз. Ведь это разжигает аппетит. И вероятность, что вы пойдете за второй порцией еды, увеличивается, — говорит диетолог.

Соль усиливает эффект фруктозы

- Избыток фруктозы и избыток соли вызывают артериальную гипертензию, — предупреждает врач Наталья Сычева

Невидимая фруктоза

- Важно знать, что если вы принимаете сорбитол в качестве сахарозаменителя, он превращается в фруктозу, — говорит эксперт.

Сорбитол содержится в конфетах, жевательной резинке, мармеладе, протеиновых батончиках и даже в аптечных сиропах и леденцах от кашля.

Не все фрукты одинаково усваиваются

Фруктоза усваивается хуже, если в продукте ее содержится больше, чем глюкозы. Это касается яблок, персиков, груш, вишни, манго и соков из них, а также меда, сладкого вина и рома.

Поэтому после употребления этих продуктов у людей с чувствительным пищеварением могут появиться такие кишечные симптомы как вздутие живота и газообразование.

Меньше всего фруктозы содержится в ягодах, цитрусовых и ананасе.

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Как проявляется жировая болезнь печени

На ранних стадиях, когда уже идет молчаливый метаболический сбой, это заболевание не проявляется никак.

- На стадии стеатоза показатели АСТ, АЛТ (в анализах) не превышают норму, по УЗИ тоже может быть все окей, — говорит врач Наталья Сычева. — Когда же стоит задуматься о состоянии печени? Вот тревожные признаки:

  • избыточная масса тела и ожирение,

  • окружность талии более 88 см у женщин, более 102 см — у мужчин,

  • артериальное давление более или равно 130/85 мм,

  • триглицериды более или равно 1,7 ммоль/л или вы принимаете статины,

  • ЛПВП менее 1,0 ммоль/л для мужчин, и менее 1,3 ммоль/л у женщин,

  • СРБ более или равно 2 мг/л,

  • головная боль, головокружение, боль за грудиной, одышка,

  • симптомы инсулинорезистентности,

  • слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна,

  • метеоризм, тошнота,

  • нарушения стула,

  • болевой синдром: тупые боли и/или тяжесть в правом подреберье.

Анна Майская