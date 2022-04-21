Фруктоза — это простой сахар, который содержится в фруктах и некоторых овощах (например, в моркови и свекле). Для всасывания фруктозы в тонкой кишке не нужны ферменты, ей помогают специальные молекулы-транспортёры GLUT5. С током крови фруктоза направляется из кишечника в печень, где превращается в глюкозу и гликоген.

Но есть один нюанс — возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого.

Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности. О других не самых полезных свойствах фруктозы рассказала врач-диетолог.