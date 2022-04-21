Фруктоза — это простой сахар, который содержится в фруктах и некоторых овощах (например, в моркови и свекле). Для всасывания фруктозы в тонкой кишке не нужны ферменты, ей помогают специальные молекулы-транспортёры GLUT5. С током крови фруктоза направляется из кишечника в печень, где превращается в глюкозу и гликоген.
Но есть один нюанс — возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого.
Передозировка фруктозы вполне может стать причиной появления различных проблем со здоровьем — например, развития инсулинорезистентности. О других не самых полезных свойствах фруктозы рассказала врач-диетолог.
Вреден избыток фруктозы
- Одно яблоко не усугубит инсулинорезистентность и не вызовет ожирение, а вместе с ним и жировой гепатоз, — объяснила в своем
Чем больше фруктозы, тем больше жирных кислот
- Это дает избыток триглицеридов, что ведет к образованию плохого холестерина, который является причиной развития жировой болезни печени, — говорит Наталья Сычева.
Избыток фруктозы повышает мочевую кислоту
- Мочевая кислота задействована в появлении инсулинорезистентности и в повышении риска сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает диетолог.
Фруктоза плохо влияет на пищевое поведение
- Фруктоза отрицательно влияет на пищевое поведение, изменяя систему вознаграждения мозга, — поясняет врач. — Фруктоза вызывает сильную реакцию в областях вознаграждения в нашем головном мозге, а это повышает мотивацию съесть больше.
Фруктоза не повышает гормон сытости
Ученые несколько лет назад
- Фруктоза снижает сигнал о насыщении, который передается нашему мозгу во время приема пищи, что в итоге приводит к увеличению потребления пищи, — объясняет Наталья Сычева.
Перекусить только фруктами — так себе затея. А еще хуже — пить колу, пепси, соки, морсы с сахаром, или чай с медом между делом.
- Умные маркетологи не зря придумали большие стаканы для газировки, а где-то ты платишь только раз за стакан, а наливать в него можешь сколько угодно раз. Ведь это разжигает аппетит. И вероятность, что вы пойдете за второй порцией еды, увеличивается, — говорит диетолог.
Соль усиливает эффект фруктозы
- Избыток фруктозы и избыток соли вызывают артериальную гипертензию, — предупреждает врач Наталья Сычева
Невидимая фруктоза
- Важно знать, что если вы принимаете сорбитол в качестве сахарозаменителя, он превращается в фруктозу, — говорит эксперт.
Сорбитол содержится в конфетах, жевательной резинке, мармеладе, протеиновых батончиках и даже в аптечных сиропах и леденцах от кашля.
Не все фрукты одинаково усваиваются
Фруктоза усваивается хуже, если в продукте ее содержится больше, чем глюкозы. Это касается яблок, персиков, груш, вишни, манго и соков из них, а также меда, сладкого вина и рома.
Поэтому после употребления этих продуктов у людей с чувствительным пищеварением могут появиться такие кишечные симптомы как вздутие живота и газообразование.
Меньше всего фруктозы содержится в ягодах, цитрусовых и ананасе.
Как проявляется жировая болезнь печени
На ранних стадиях, когда уже идет молчаливый метаболический сбой, это заболевание не проявляется никак.
- На стадии стеатоза показатели АСТ, АЛТ (в анализах) не превышают норму, по УЗИ тоже может быть все окей, — говорит врач Наталья Сычева. — Когда же стоит задуматься о состоянии печени? Вот тревожные признаки:
избыточная масса тела и ожирение,
окружность талии более 88 см у женщин, более 102 см — у мужчин,
артериальное давление более или равно 130/85 мм,
триглицериды более или равно 1,7 ммоль/л или вы принимаете статины,
ЛПВП менее 1,0 ммоль/л для мужчин, и менее 1,3 ммоль/л у женщин,
СРБ более или равно 2 мг/л,
головная боль, головокружение, боль за грудиной, одышка,
симптомы инсулинорезистентности,
слабость, повышенная утомляемость, нарушения сна,
метеоризм, тошнота,
нарушения стула,
болевой синдром: тупые боли и/или тяжесть в правом подреберье.