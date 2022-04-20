Красота, как известно, требует жертв. На практике это означает, что тем, кто хочет быть красивым, придется отказаться от некоторых вредных, но порой очень приятных привычек.

А еще мы все хотим нравиться другим людям. Причем степень нашей привлекательности, как ни парадоксально, далеко не всегда связана с нашей внешностью: порой на то, как нас воспринимают другие люди, очень сильно влияют все те же привычки. Так что делать нечего — придется работать над собой.

Пить алкоголь

Увы, но спиртное крайне негативно влияет на наш внешний вид. Крепкие напитки делают наше лицо отечным и серым. При этом уже через месяц трезвости ваш облик снова может стать привлекательным и здоровым — могут даже исчезнуть мелкие морщинки.

А еще алкоголь — довольно калорийный продукт, который еще и замедляет обмен веществ. Так что любовь к горячительным напиткам нередко связана с лишним весом.

Кроме того, помните: чрезмерное употребление алкоголя может разрушить вашу социальную жизнь. Вот ЗДЕСЬ можно прочитать о признаках, которые указывают, что спиртного в вашей жизни стало слишком много. А как меняются люди, бросившие пить — смотрите прямо тут.