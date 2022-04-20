Красота, как известно, требует жертв. На практике это означает, что тем, кто хочет быть красивым, придется отказаться от некоторых вредных, но порой очень приятных привычек.
А еще мы все хотим нравиться другим людям. Причем степень нашей привлекательности, как ни парадоксально, далеко не всегда связана с нашей внешностью: порой на то, как нас воспринимают другие люди, очень сильно влияют все те же привычки. Так что делать нечего — придется работать над собой.
Пить алкоголь
Увы, но спиртное крайне негативно влияет на наш внешний вид. Крепкие напитки делают наше лицо отечным и серым. При этом уже через месяц трезвости ваш облик снова может стать привлекательным и здоровым — могут даже исчезнуть мелкие морщинки.
А еще алкоголь — довольно калорийный продукт, который еще и замедляет обмен веществ. Так что любовь к горячительным напиткам нередко связана с лишним весом.
Кроме того, помните: чрезмерное употребление алкоголя может разрушить вашу социальную жизнь. Вот ЗДЕСЬ можно прочитать о признаках, которые указывают, что спиртного в вашей жизни стало слишком много. А как меняются люди, бросившие пить — смотрите прямо тут.
Курить
Курение тоже не делает человека краше. Зубная эмаль из-за сигарет стремительно желтеет, а другие болезни полости рта вообще рискуют оставить вас без парочки зубов. Кроме того, кожа курильщиков становится тусклой и сухой, приобретает землистый оттенок. А еще курение способствует образованию мимических морщин вокруг рта и в зоне под глазами.
Еще курение действительно может сделать вас одиноким.
Есть мясо
А вот с мясом история довольно интересная. Ученые до сих пор спорят о том, как именно мясо влияет на наше здоровье и внешний облик. Одни говорят, что мясо — незаменимый источник белков, поэтому отказываться от него нельзя. С другой стороны, в исследовании, опубликованном в Journal of General Internal Medicine, сообщается, что люди,
Зато можно смело заявить, что вегетарианство сделает вас более привлекательным.
Ученые из Чехии
Не высыпаться
Недостаток сна испортит внешность любой красавицы. Недосып — это круги под глазами, бледное и болезненное лицо. Стоит всего лишь две ночи плохо поспать — и вы уже будете выглядеть куда хуже. Что уж говорить о тех, кто постоянно пренебрегает нормальным сном…
Кроме того, как
Есть слишком много сахара
Как известно, наше питание очень сильно влияет на здоровье и наш внешний облик. Сахар, например, не зря прозвали сладким ядом. Этот продукт способен разрушать коллаген. Сладкоежек со стажем можно узнать по мешкам под глазами, прыщикам по всему лицу и изможденному виду.
Правда, совсем отказываться от сахара тоже нельзя — это может довести до облысения, что тоже человека не красит. Так что во всем нужно знать меру.
Обижаться на других
Психологи предупреждают: перенесенные обиды могут обезобразить наше лицо. Негативные эмоции провоцируют появление глубоких морщин и асимметрии черт лица. Кожа у тех, кто часто обижается, может начать шелушиться и краснеть. Все из-за повышенный уровня норадреналина и кортизола. А еще обиду мы часто пытаемся заесть вкусной едой — что может привести к лишнему весу.
Кроме того, мало кому нравятся люди, постоянно находящиеся в позиции жертвы, зацикленные на жалости к себе. Так что привычка обижаться на всех и лелеять свои обиды годами более привлекательным вас не сделает. Подробнее о том, как от нее избавиться, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Увлекаться народными рецептами
Конечно, вот тут речь пойдет уже исключительно о внешнем виде — вряд ли кто-то сочтет вас менее привлекательным из-за попытки вылечить прыщи с помощью ромашки. А вот последствия для вашего облика, а порой и для здоровья, могут быть весьма печальными.
В Сети есть множество советов о том, как стать красивой с помощью хозяйственного мыла, отвара трав, перекиси водорода, картошки и других подручных предметов. Хочешь отбелить зубы? Потри зубы лимоном! Мечтаешь избавиться от прыщей? Умойся дегтярным мылом! Однако, как показывает практика, многие из народных методов не только не работают, но и могут навредить внешнему виду. Лучше не изобретать велосипед и доверится проверенным средствам для красоты — а продукты просто съесть, а не мазать на лицо. Гораздо полезней будет.