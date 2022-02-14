Врачи нередко говорят о пользе бананов для здоровья. Однако этот фрукт хорош и для косметических процедур. Всего пара бананов и немного усилий — и вы готовы идти на свидание с мужчиной мечты.
В бананах много полезных витаминов и микроэлементов: например, калий, биотин, антиоксиданты и минералы. По этой причине косметологи советуют присмотреться к этому фрукту.
Увлажнение кожи и губ
В этом фрукте много витамина А, который поможет напитать сухую кожу. А еще он спасет от потрескавшихся и шершавых губ.
Приготовить полезную маску из бананов можно самостоятельно. Просто сделайте банановое пюре, нанесите его на лицо и смойте через полчаса теплой водой. Кожа станет мягкой, гладкой и увлажненной.
Блеск волос
Полезны бананы и для роскошной шевелюры. В этих фруктах есть фолиевая кислота, которая позволяет улучшить структуру волос. Особенно такая маска будет полезна для сухих, безжизненных волос.
Для блестящих локонов смешайте размятый в кашицу банан с половиной чайной ложки натурального меда. Этот бальзам нужно нанести по всей длине волос — от корней до кончиков.
Избавление от прыщей
Людям с проблемной кожей поможет банановая кожура. Благодаря антиоксидантам банановая кожура устраняет микробы, которые провоцируют воспаления. Кроме того, в кожуре есть салициловая кислота, которая помогает убрать прыщи.
Для этих целей лучше выбрать созревшие бананы — с желтой кожурой. Просто протрите лицо внутренней стороной кожуры, пишет издание
Кстати, кожура еще и поможет сделать кожу рук мягкой и нежной. Действовать нужно также: просто протрите кожурой кисти. А если потереть кожуркой зубы, это поможет им стать белее.
Банан для здоровья
Бананы — незаменимый продукт для здорового кишечника. В нем много резистентного крахмала, который помогает вырабатывать короткоцепочечные жирные кислоты, играющие крайне важную роль для поддержания здоровья толстого кишечника.
Кроме того, в плодах банана есть электролиты, которые помогают поддерживать водно-солевой баланс организма. Благодаря этому фрукт защищает от судорог.
Еще бананы помогают от отеков. Все дело в том, что в них много калия — а он позволяет вывести лишнюю соль из организма.
Наконец, бананы — идеальный перекус для худеющих: они надолго насыщают и не «прирастают» к талии. Но важно не перебирать — можно съедать не больше двух среднеспелых бананов в день.
Кстати
Конечно, навести марафет можно с помощью покупной косметики, тем более что выбор масок, кремов и сывороток сейчас огромен. Однако важно помнить, что не всякая косметика безопасна, так что перед покупкой лучше внимательно изучить этикетку и состав. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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