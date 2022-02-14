Врачи нередко говорят о пользе бананов для здоровья. Однако этот фрукт хорош и для косметических процедур. Всего пара бананов и немного усилий — и вы готовы идти на свидание с мужчиной мечты.

В бананах много полезных витаминов и микроэлементов: например, калий, биотин, антиоксиданты и минералы. По этой причине косметологи советуют присмотреться к этому фрукту.

Увлажнение кожи и губ

В этом фрукте много витамина А, который поможет напитать сухую кожу. А еще он спасет от потрескавшихся и шершавых губ.

Приготовить полезную маску из бананов можно самостоятельно. Просто сделайте банановое пюре, нанесите его на лицо и смойте через полчаса теплой водой. Кожа станет мягкой, гладкой и увлажненной.

Блеск волос

Полезны бананы и для роскошной шевелюры. В этих фруктах есть фолиевая кислота, которая позволяет улучшить структуру волос. Особенно такая маска будет полезна для сухих, безжизненных волос.

Для блестящих локонов смешайте размятый в кашицу банан с половиной чайной ложки натурального меда. Этот бальзам нужно нанести по всей длине волос — от корней до кончиков.

Избавление от прыщей

Людям с проблемной кожей поможет банановая кожура. Благодаря антиоксидантам банановая кожура устраняет микробы, которые провоцируют воспаления. Кроме того, в кожуре есть салициловая кислота, которая помогает убрать прыщи.

Для этих целей лучше выбрать созревшие бананы — с желтой кожурой. Просто протрите лицо внутренней стороной кожуры, пишет издание Al Jazeera.

Кстати, кожура еще и поможет сделать кожу рук мягкой и нежной. Действовать нужно также: просто протрите кожурой кисти. А если потереть кожуркой зубы, это поможет им стать белее.