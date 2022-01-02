Патчи для кожи вокруг глаз уже давно завоевали любовь женщин. Производители обещают: 15 минут — и патчи чудесным образом уберут все следы недосыпа, ликвидируют морщины и мешки под глазами. Но есть ли в патчах смысл на самом деле и при каких вариантах они могут только навредить, разбирался «Доктор Питер».
Косметолог Анастасия Цыганкова рассказала о том, как патчи работают:
- По сути, патчи действуют как компресс. И насколько продуктивным выйдет результат, будет зависеть от наличия и концентрации активных веществ.
Например, патчи с гиалуроновой или молочной кислотой дадут только увлажнение. Кофеин же способен уменьшить отеки и укрепить сосуды. Витамин С, ретинол, ниацинамид, пептиды обладают хорошим антиэйдж-эффектом, — отмечает специалист.
Не вернут молодость и не заменят сон
Косметолог отмечает: не стоит ждать от патчей невероятных чудес:
- Патчи не смогут убрать синяки под глазами, если вы систематически не высыпаетесь. Не уберут отеки, если их причиной стали здоровье или генетика. Такие проблемы не всегда способны решить даже инвазивные процедуры. Чего же ждать от пятнадцатиминутной маски?
Впрочем, назвать патчи совсем бесполезными все же нельзя.
- Убрать небольшую отечность и тусклость, временно разгладить мелкие морщинки, снять признаки усталости, увлажнить и напитать нежную кожу вокруг глаз они вполне способны. А это уже немало, — говорит Цыганкова.
Когда патчи могут навредить?
Любые патчи способны навредить коже, если использовать их неправильно, отмечает косметолог.
- Всегда следует изучить инструкцию по применению. Если указанное время процедуры составляет 15-20 минут, то совершенно точно не стоит оставлять их на лице несколько часов. И тем более на ночь! В лучшем случае просто не будет никакого эффекта. Но также можно заработать отеки и аллергическую реакцию
Особенно аккуратно требуется соблюдать время с гидрогелевыми и силиконовыми патчами. Дело в том, что гидрогель, из которого изготовлены патчи, в течение первых 30 минут отдает влагу, а после высыхает и начинает забирать ее назад.
Это может привести к обезвоживанию, раздражению и шелушению.
Также не следует забывать, что патчи созданы для одноразового использования. При повторном нанесении вы уже получите маску из болезнетворных бактерий и микробов, — резюмирует Цыганкова.
Мнение офтальмолога
Офтальмолог Мария Воробьева предупреждает: патчи — не панацея, помогут далеко не всем.
Мария Воробьева
Медицина
Врач-офтальмолог, член ассоциации офтальмологов-страбизмологов.
- Если причина внешняя, то патчи для глаз могут помочь, если причина плохой кожи или отеков под глазами или мешков под глазами внутренняя, от болезней, то патчи не помогут, — поясняет врач.
Основные причины проявления кругов под глазами:
Недостаток сна
Отеки и проблемы с почками
Болезни печени
Дефицит железа
Болезни сердечно-сосудистой системы
Гипоксия
Кроме того, предупреждает Воробьева, перед использованием патчи лучше протестировать на руке.
- Патчи могут делать только хуже в случае, если на них начнется аллергия. Поэтому лучше вначале проверить на внутренней части руки, есть ли аллергия, прежде чем приклеивать их на лицо, — поясняет офтальмолог.
Кстати
Тканевые маски для лица — еще один популярный продукт для домашнего ухода за кожей. Как правильно их выбирать и как использовать — читай ЗДЕСЬ.
Комментарии0