Косметолог Анастасия Цыганкова рассказала о том, как патчи работают:

- По сути, патчи действуют как компресс. И насколько продуктивным выйдет результат, будет зависеть от наличия и концентрации активных веществ.

Например, патчи с гиалуроновой или молочной кислотой дадут только увлажнение. Кофеин же способен уменьшить отеки и укрепить сосуды. Витамин С, ретинол, ниацинамид, пептиды обладают хорошим антиэйдж-эффектом, — отмечает специалист.

Не вернут молодость и не заменят сон

Косметолог отмечает: не стоит ждать от патчей невероятных чудес:

- Патчи не смогут убрать синяки под глазами, если вы систематически не высыпаетесь. Не уберут отеки, если их причиной стали здоровье или генетика. Такие проблемы не всегда способны решить даже инвазивные процедуры. Чего же ждать от пятнадцатиминутной маски?

Впрочем, назвать патчи совсем бесполезными все же нельзя.

- Убрать небольшую отечность и тусклость, временно разгладить мелкие морщинки, снять признаки усталости, увлажнить и напитать нежную кожу вокруг глаз они вполне способны. А это уже немало, — говорит Цыганкова.