Очищать кожу мылом с глицерином

- По опыту, большинство пациентов почему-то уверены, что лучшее средство для очищения кожи — твердое мыло, в том числе детское. Как правило, у твердого мыла из масс-маркета высокий уровень pH — около 9-11 (повышенная щелочность). Не исключение и прозрачное мыло на основе глицерина. Хоть глицерин считается мощным увлажнителем кожи, вместе с тем мыло на его основе тоже часто имеет щелочной pH из-за высокого содержания активных мылящих компонентов. Если pH кожи остается повышенным в течение более 4 часов, возникает раздражение.

Учитывая, что зимой кожа и так более сухая, часто с раздражением, необходимо выбирать более щадящие очищающие средства. В аптеке продается твердое мыло «без мыла» с адаптированным pH. Для сухой кожи подойдет пенящееся масло, специальные смягчающие средства на парафине для ванн. Также для деликатного очищения кожи лица и тела используют так называемые синдеты — бесщелочные синтетические моющие средства с высоким содержанием свободных жирных кислот (они бывают как твердые, так и жидкие).

Отказаться от скрабов и пилингов для лица, чтобы дополнительно не травмировать кожу и не вызвать шелушение

- От скраба с абразивными частицами лучше отказаться вообще — не только зимой, но и летом. Для выравнивая поверхности кожи и отшелушивания отмерших частичек желательно подобрать гоммаж (щадящий вариант пилинга) или кислотный крем.

Что касается срединных и глубоких пилингов, зима — единственное время, когда можно их использовать. Это связано с низким УФ-индексом, что в свою очередь снижает риск формирования пигментации. Однако, если на коже есть раздражение, от таких типов пилинга действительно лучше воздержаться. Сухость же и шелушение кожи, наоборот, не являются противопоказанием. При шелушении чешуйки кожи увеличивают площадь испарения влаги, и избавляясь от них, мы таким образом снижаем трансдермальную потерю влаги. В любом случае при сухой коже пилинг должен быть поверхностным. Некоторые производители специально выпускают пилинги для такого типа кожи.