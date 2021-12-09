Стоит ли зимой отказываться от скрабов и пилингов, надо ли пользоваться увлажняющими средствами и чем лучше очищать кожу в конце дня? Врач-дерматолог, косметолог ГорКВД Елена Мошкова назвала 4 ошибки, которые часто допускают зимой при уходе за кожей.
Елена Мошкова
Дерматология
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
Очищать кожу мылом с глицерином
- По опыту, большинство пациентов почему-то уверены, что лучшее средство для очищения кожи — твердое мыло, в том числе детское. Как правило, у твердого мыла из масс-маркета высокий уровень pH — около 9-11 (повышенная щелочность). Не исключение и прозрачное мыло на основе глицерина. Хоть глицерин считается мощным увлажнителем кожи, вместе с тем мыло на его основе тоже часто имеет щелочной pH из-за высокого содержания активных мылящих компонентов. Если pH кожи остается повышенным в течение более 4 часов, возникает раздражение.
Учитывая, что зимой кожа и так более сухая, часто с раздражением, необходимо выбирать более щадящие очищающие средства. В аптеке продается твердое мыло «без мыла» с адаптированным pH. Для сухой кожи подойдет пенящееся масло, специальные смягчающие средства на парафине для ванн. Также для деликатного очищения кожи лица и тела используют так называемые синдеты — бесщелочные синтетические моющие средства с высоким содержанием свободных жирных кислот (они бывают как твердые, так и жидкие).
Отказаться от скрабов и пилингов для лица, чтобы дополнительно не травмировать кожу и не вызвать шелушение
- От скраба с абразивными частицами лучше отказаться вообще — не только зимой, но и летом. Для выравнивая поверхности кожи и отшелушивания отмерших частичек желательно подобрать гоммаж (щадящий вариант пилинга) или кислотный крем.
Что касается срединных и глубоких пилингов, зима — единственное время, когда можно их использовать. Это связано с низким УФ-индексом, что в свою очередь снижает риск формирования пигментации. Однако, если на коже есть раздражение, от таких типов пилинга действительно лучше воздержаться. Сухость же и шелушение кожи, наоборот, не являются противопоказанием. При шелушении чешуйки кожи увеличивают площадь испарения влаги, и избавляясь от них, мы таким образом снижаем трансдермальную потерю влаги. В любом случае при сухой коже пилинг должен быть поверхностным. Некоторые производители специально выпускают пилинги для такого типа кожи.
Не пользоваться увлажняющими кремами для лица — считается, что зимой они могут замерзнуть и повредить кожу
- Наша кожа обильно пронизана сосудами и хорошо снабжается кровью, но вот верхний слой эпидермис — бескровный и «греется» за счет сосудов дермы. На холоде все сосуды имеют свойство сужаться, чтобы предотвратить общее переохлаждение организма. При этом температура кожи все равно остается плюсовой, и несмотря на то, что в ней много воды, она не замерзает. Иначе бы на морозе мы сразу покрывались коркой льда.
Дополнительное увлажнение и питание кожи тела и лица зимой лучше проводить после душа или принятия ванны. Во время мытья увлажнение поверхностного слоя кожи увеличивается, так как роговой слой как губка впитывает воду. Избыток влаги потом испаряется в течение 10-30 минут, но по мере испарения на коже начинает появляться ощущение стянутости. Это ощущение особенно сильное, если в помещении низкая влажность воздуха (например, при включенных батареях) или холодно. Снизить скорость испарения влаги помогают липиды (жиры), содержащиеся в верхнем слое кожи — эпидермисе. Поэтому «зимние» кремы более жирные, они питают кожу и выполняют защитную функцию. Кстати, питают они не витаминами, а именно жирами. Но даже такие питательные кремы рекомендуется наносить на кожу минимум за полчаса до выхода из дома.
Отказаться от использования гигиенической помады или бальзама для губ
Некоторые считают, что они могут вызвать «зависимость» — потом без них губы будут постоянно трескаться.
- Использование питательных бальзамов и гигиенических помад зимой оправданно. В это время года метеорологический хейлит (воспаление красной каймы, слизистой оболочки и кожи губ) — обычное дело. Особенно у тех, у кого есть привычка облизывать губы. В коже красной каймы сальные железы сохраняются, как правило, только в уголках рта, поэтому липидная пленка может быть недостаточной для защиты нежной кожи губ.
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