- И правда, если посмотреть на кожу открытых участков тела после зимних морозов, морщинок значительно прибавится. Однако более зрелый вид коже добавляют именно сухость, шелушение и подчеркнутый кожный рисунок. В холодное время года сальные железы работают не так активно, а вырабатываемый ими секрет (себум или кожное сало) более густой и не может полностью выполнять функцию защиты от негативных факторов окружающей среды, смягчать и питать кожу. А если изначально у человека сухой тип кожи, то зима может стать настоящей проблемой — тогда к сухости и шелушению присоединится ещё и раздражение, — рассказала Елена Мошкова.

Мороз вреднее ультрафиолета?

По словам врача дерматолога-косметолога петербургского ГорКВД, летом основную опасность для кожи представляет ультрафиолет — он может вызывать гиперкератоз (усиленное ороговение), эластоз (патологические изменения в слоях кожи, в результате теряется ее эластичность), нарушение пигментации. Зимой же кожа страдает от обезвоживания, которое считается одной из главных причин старения.

- Поэтому так популярны увлажняющие компоненты в кремах anti-age, биоревитализация гиалуроновой кислотой, пилинги, которые способны повысить уровень увлажненности кожи. Но не надо забывать, что ультрафиолет есть и зимой. По рекомендации ВОЗ, можно не пользоваться солнцезащитным кремом, если УФ-индекс меньше 3. В нашем северо-западном регионе зимой он равен 1. Однако если планируется поездка на горнолыжный курорт, с учетом отражения ультрафиолета снегом использовать кремы с солнцезащитным фильтром необходимо, — подчеркивает врач.