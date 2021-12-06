По словам врача дерматолога-косметолога Городского кожно-венерологического диспансера Елены Мошковой, зимой кожа уязвима как никогда. В это время года обостряется большинство хронических кожных дерматозов — атопический дерматит, псориаз, экзема. Но даже если в «истории болезни» не было дерматологических заболеваний, с сухостью кожи зимой сталкивался каждый. Многие и вовсе считают, что кожа зимой стареет намного быстрее, чем летом.
Елена Мошкова
Дерматология
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением СПб ГБУЗ «Городской кожно-венерологический диспансер» (СПб ГБУЗ «ГорКВД»)
- И правда, если посмотреть на кожу открытых участков тела после зимних морозов, морщинок значительно прибавится. Однако более зрелый вид коже добавляют именно сухость, шелушение и подчеркнутый кожный рисунок. В холодное время года сальные железы работают не так активно, а вырабатываемый ими секрет (себум или кожное сало) более густой и не может полностью выполнять функцию защиты от негативных факторов окружающей среды, смягчать и питать кожу. А если изначально у человека сухой тип кожи, то зима может стать настоящей проблемой — тогда к сухости и шелушению присоединится ещё и раздражение, — рассказала Елена Мошкова.
Мороз вреднее ультрафиолета?
По словам врача дерматолога-косметолога петербургского ГорКВД, летом основную опасность для кожи представляет ультрафиолет — он может вызывать гиперкератоз (усиленное ороговение), эластоз (патологические изменения в слоях кожи, в результате теряется ее эластичность), нарушение пигментации. Зимой же кожа страдает от обезвоживания, которое считается одной из главных причин старения.
- Поэтому так популярны увлажняющие компоненты в кремах anti-age, биоревитализация гиалуроновой кислотой, пилинги, которые способны повысить уровень увлажненности кожи. Но не надо забывать, что ультрафиолет есть и зимой. По рекомендации ВОЗ, можно не пользоваться солнцезащитным кремом, если УФ-индекс меньше 3. В нашем северо-западном регионе зимой он равен 1. Однако если планируется поездка на горнолыжный курорт, с учетом отражения ультрафиолета снегом использовать кремы с солнцезащитным фильтром необходимо, — подчеркивает врач.
Не только на улице
Зимой наша кожа страдает не только на улице, но и дома. Из-за включенного отопления воздух в квартире становится слишком сухим, что еще больше обезвоживает кожу. Плюс к тому в холода многие любят погреться в горячей ванне.
- Горячей водой кожный жир смыть намного легче, а если еще каждый день мыться мылом или гелем для душа, то эффект «фейри» будет обеспечен, — предупреждает Елена Мошкова.
Как сохранить молодость кожи зимой
5 советов дерматолога:
В помещении включайте увлажнители воздуха.
Пользуйтесь увлажняющими и питательными кремами. Питательный крем содержит масла и жиры, за счет чего смягчает кожу.
Уделяйте внимание не только коже лица, но и тела. Мойтесь щадящими адаптированными средствами (без мыла), регулярно используйте кремы/бальзамы/эмульсии для тела. Текстуру уходовых средств за телом подбирают в зависимости от степени сухости кожи: бальзамы подходят для очень сухого типа, а эмульсия — для нормального.
Не забывайте носить перчатки.
Интересный факт: качественный тональный крем обладает увлажняющими и защитными свойствами, что так необходимо зимой.
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