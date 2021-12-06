Зима — это период, когда проблемы с кожей дебютируют или обостряются. Из-за того, что кожа подвергается действию холодного воздуха, ветра, снега, перепадам температур, она может ослабить или утратить свои защитные способности. Результат — сухость, шелушение, трещины. Особенно страдают руки и лицо, так как именно там кожа меньше всего защищена от холода. И это не только косметическая проблема: в том случае, если не принять меры вовремя и запустить проблему, то к неприятным ощущениям, зуду добавится воспаление и труднозаживающие раны.
Ольга Малиновская
Диагностика
Врач клинической лабораторной диагностики
О каких заболеваниях может сигналить сухая кожа
«Сухость кожи может быть связана не только с сезонными и погодными изменениями. Причин может быть множество: шелушение может возникнуть на фоне обострения аллергии, стать проявлением контактного дерматита, быть признаком псориаза или даже диабета 2 типа. Лечение нужно подбирать в зависимости от того, что именно стало причиной сухости и шелушения — единого метода терапии, подходящего всем, не существует», — поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
Летом сухость и шелушение кожи встречается реже, но все равно некоторые продолжают обращаться к врачам с этой проблемой. И чем старше человек, тем больше вероятность, что подобные жалобы будут только усиливаться. Ведь с возрастом кожа вырабатывает меньше жира, выполняющего защитные функции.
Так, летом человека может не сильно беспокоить псориаз — от зуда спасают специальные мази и кремы. Но зимой наступает «дебют» болезни: тут уже требуется комплексная терапия, объясняет врач.
Каких витаминов не хватает сухой коже
Однако гораздо чаще сухость и шелушение могут быть вызваны другими причинами. Например, неправильным уходом, или из-за того, что организму не хватает витаминов А и Е.
«В этом случае первыми признаками дефицита будут трещинки в уголках губ, сухость на локтях и коленях. Потом начнет сохнуть кожа на руках и на всем теле», — отмечает Ольга Малиновская.
Витамины А и Е стоят на первом месте в списке подозреваемых в дефиците. Но вашему организму может не хватать и других важных микро- и макроэлементов. Чтобы выявить дефицит, необходимо сдать комплексный анализ крови на витамины:
Специальной подготовки к сдаче анализа не требуется, однако если вы пьете какой-либо витаминный комплекс, то от него нужно отказаться.
Риск дефицита витаминов может быть увеличен у тех, кто придерживается строгой диеты, курит или регулярно употребляет алкоголь, имеет проблемы с пищеварением, а также у людей старше 40 лет, заключила врач.
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