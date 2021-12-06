О каких заболеваниях может сигналить сухая кожа

«Сухость кожи может быть связана не только с сезонными и погодными изменениями. Причин может быть множество: шелушение может возникнуть на фоне обострения аллергии, стать проявлением контактного дерматита, быть признаком псориаза или даже диабета 2 типа. Лечение нужно подбирать в зависимости от того, что именно стало причиной сухости и шелушения — единого метода терапии, подходящего всем, не существует», — поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Летом сухость и шелушение кожи встречается реже, но все равно некоторые продолжают обращаться к врачам с этой проблемой. И чем старше человек, тем больше вероятность, что подобные жалобы будут только усиливаться . Ведь с возрастом кожа вырабатывает меньше жира, выполняющего защитные функции.

Так, летом человека может не сильно беспокоить псориаз — от зуда спасают специальные мази и кремы. Но зимой наступает «дебют» болезни: тут уже требуется комплексная терапия, объясняет врач.