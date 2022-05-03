Наряду с кальцием, магнием, железом и калием, йод относят к одному из 13 жизненно важных микроэлементов для организма человека. Без достаточного поступления йода невозможен синтез гормонов щитовидной железы. Именно они регулируют многие обменные процессы — набор и потерю веса, температуру тела, аппетит, рост волос, состояние кожи. В составе тиреоидных гормонов до 65% — это йод. Но в нашей стране около 80% регионов — эндемичны по этому минералу (то есть в почве и воде его очень мало).

Если йода не хватает очень долгое время, в организме создаются условия, когда синтез тиреоидных гормонов снижается — возникает гипотиреоз. Это снижение активности щитовидной железы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Внешне о том, что вам не хватает йода, догадаться невозможно, никаких типичных проявлений у этого состояния нет. А если нехватка йода длительная, могут пострадать многие органы и системы. «Доктор Питер» задал вопросы о проблеме йододефицита педиатру Валерии Джалагония.