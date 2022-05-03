Наряду с кальцием, магнием, железом и калием, йод относят к одному из 13 жизненно важных микроэлементов для организма человека. Без достаточного поступления йода невозможен синтез гормонов щитовидной железы. Именно они регулируют многие обменные процессы — набор и потерю веса, температуру тела, аппетит, рост волос, состояние кожи. В составе тиреоидных гормонов до 65% — это йод. Но в нашей стране около 80% регионов — эндемичны по этому минералу (то есть в почве и воде его очень мало).
Если йода не хватает очень долгое время, в организме создаются условия, когда синтез тиреоидных гормонов снижается — возникает гипотиреоз. Это снижение активности щитовидной железы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Внешне о том, что вам не хватает йода, догадаться невозможно, никаких типичных проявлений у этого состояния нет. А если нехватка йода длительная, могут пострадать многие органы и системы. «Доктор Питер» задал вопросы о проблеме йододефицита педиатру Валерии Джалагония.
Ведущий педиатр, инфекционист клиники Euromed Kidsvk.com/detieuromed
Йодная сеточка — бесполезна
В интернете можно найти массу якобы проверенных и точных способов определения дефицита йода. Один из самых популярных — это нанесение на кожу йодной сетки с оценкой ее яркости на протяжении определенного временного промежутка. Приводят значения от 30 минут до 12-24 часов. Считается, что если нарисованная на коже йодная сетка на протяжении отмеренного времени побледнеет или полностью исчезнет, вам не хватает йода.
Но это не более, чем миф. Почти у всех йодная сетка в течение суток полностью исчезает.
Кроме того, интенсивность окраски зависит от мест нанесения концентрации раствора, толщины кожи и даже ее чистоты.
А если наносить концентрированный раствор йода на нежную детскую кожу для таких вот «тестов», вообще модно получить ожог. Определить дефицит йода точно можно только в лаборатории. Для этого нужно сдать анализ мочи. Это потому, что именно с мочой выводится до 90% йода, поступающего в тело.
Есть группы риска
Врачи выделяют несколько групп людей, у которых вероятность нехватки йода будет самой высокой. Но это не значит, что тут же нужно бежать, покупать препараты и начинать их принимать. Нужно посоветоваться с врачом — есть ли у вас проблемы с йодом, при необходимости — обследоваться.
В общем же, основные группу повышенного риска для развития йодо-дефицитных состояний и серьезных заболеваний щитовидной железы из-за нехватки минерала составляют:
беременные (с первых дней и до родов);
кормящие женщины;
дети в возрасте до 3 лет;
активно растущие подростки;
жители эндемичных районов по дефициту витамина D (каким, кстати, является Петербург и Ленобласть, а также большинство регионов страны);
дети с диетой, исключающей из рациона продукты с йодом (например, если это малыши с аллергией на рыбу и морепродукты).
Не только щитовидка
Йод — очень важный макроэлемент для людей всех возрастов, от новорожденных детей до стариков. Он входит в состав гормонов щитовидной железы, участвует в формировании и функционировании нервной эндокринной и иммунной системы. Эти три системы в организме обеспечивают регуляцию всех физиологических процессов — от сердцебиения и дыхания до рождения детей. По рекомендации ВОЗ норма потребления йода в сутки:
детям до 2 лет — 50 мкг,
малышам 2-6 лет — 90 мкг,
дети школьного возраста — 120 мкг,
взрослые и дети старше 12 лет — 150 мкг,
беременные и кормящие женщины — 250 мкг йода.
К сожалению, по данным различных источников, большинство из людей, проживающих на эндемичных по йоду территориях, получают не более 65-70% йода от необходимой нормы. Но далеко не всем сразу нужно покупать добавки с йодом, этот элемент можно получить с пищей.
Как распознать дефицит йода: симптомы
Важно понимать — специфических проявлений нет, и все описанные ниже признаки могут быть связаны не только с йодом. При наличии определенных признаков, которые присутствуют в списке, самое правильное решение — это пообщаться с врачом, уточнить — в йоде ли заключается суть проблемы.
Проявления дефицита йода:
задержка роста (если речь идет о детях и подростках);
снижение интеллекта, внимания и памяти (актуально и для детей, и для взрослых);
нарушение функции щитовидной железы и развитие зоба (увеличение шеи);
нарушения менструального цикла (у девушек и женщин);
повышенная утомляемость и частые ОРЗ;
анемия;
склонность к отекам и повышенные прибавки в весе за короткий период при неизменном питании;
сухость кожи, выпадение волос;
задержка прорезывания зубов и дефекты эмали у малышей.
Если педиатр обращает внимание, что у ребенка есть признаки йододефицита, назначается соответствующее исследование на уровень содержания йода. Также врач дает направление к детскому эндокринологу для назначения лечения. Аналогична ситуация и у взрослых — для подбора терапии нужны анализы и консультация эндокринолога.
Топ-10 продуктов, которые богаты йодом
Мы подобрали для вас продукты, особенно богатые йодом. Постарайтесь включать их в свой ежедневный рацион, разумно комбинируя между собой:
Морская капуста 2500-3000 мкг в 100 г сушеного продукта.
Кальмары 290 мкг на 100 г продукта.
Лосось 200 мкг.
Хек, минтай, треска 130-160 мкг.
Креветки, крабы 100 мкг.
Фейхоа 70-250 мкг.
Отруби ржаные 60 мкг.
Яичный желток 35 мкг.
Шампиньоны 18 мкг.
Молочные продукты, бобовые, зелень, овощи и фрукты от 6 — 15 мкг.
Также стоит добавлять в рацион грецкие орехи, йодированную соль и обращать внимание на продукты, обогащенные витаминами и минералами.