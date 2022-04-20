Организм человека активно функционирует за счет различных биологических жидкостей. Они выполняют целый ряд строго специфичных функций, отвечая за определенную часть организма. Например, слюна — это одна из разновидностей пищеварительного сока, одновременно выполняющая защитные и увлажняющие, смачивающие, питающие функции. Выделение слюны происходит за счет активной работы слюнных желез, выводные протоки которых открываются в полсти рта.
В разные периоды жизни количество слюны, которую выделяют наши слюнные железы, сильно различается. На слюноотделение влияет состояние здоровья, количество потребляемой жидкости и даже стресс. Если слюнные железы повреждены или слюны слишком мало, возникают проблемы с зубами, деснами, страдает пищеварение. Но когда слюни буквально льются ручьем, ситуация тоже неприятная. «Доктор Питер» выяснил причины этого состояния у врача общей практики, гастроэнтеролога Екатерины Пустовит.
врач общей практики, гастроэнтеролог клиники «АБИА»vk.com/abia_clinika
До двух литров слюны — это норма
Скорость образования слюны сильно меняется в течение суток. Во время сна образуется около 0,05 мл слюны в минуту, а во время обеда — до 2 мл в минуту. В среднем за сутки у взрослых людей выделяется около 1,5-2 литров слюны. Однако мы просто не замечаем этот объем, рефлекторно проглатывая скапливающуюся во рту жидкость. Но есть ситуации, когда слюны образуется 3-4 литра и более, иногда описывают состояния, при которых может образовываться до 10 литров слюны за 24 часа.
Гиперсаливация — это умное слово врачи придумали для обозначения состояния повышенного слюновыделения.
К слову, избыточное выделение слюны может быть истинное и ложное, физиологическое (у здоровых людей) и патологическое (при различных болезнях, патологиях).
Под истинной понимается действительное увеличение объема слюны, а под ложной скопление нормального количества слюны в ротовой полости из-за нарушения ее утилизации (глотания). Физиологическая — при виде вкусной пищи, т.к. слюна — это один из видов пищеварительных соков. Патологическая гиперсаливация — это симптом при различных заболеваниях.
Откуда берется слюна?
Она вырабатывается слюнными железами. Слюна участвует в пищеварении, поскольку она активно смачивает пищевой комок при жевании и содержит амилазу (специальный фермент, который переваривает небольшие молекулы углеводов — сахара).
Кроме того, слюна обеззараживает, поскольку содержит лизоцим, который обладает противомикробными свойствами. Выработка слюны регулируется рефлекторно, то есть не поддается нашему контролю — мы не можем силой мысли уменьшить или увеличить выделение слюны.
Мы привыкли думать, что слюни ручьем могут течь только у детей при прорезывании первых зубов. Однако многие взрослые тоже страдают от избытка слюны, которая выделяется буквально литрами. И это нужно исправлять.
Некоторые из нас более слюнявые
Не всегда причины повышения количества слюны — это какие-то проблемы со здоровьем. Есть люди, которые изначально, с самого детства выделяют много слюны. Кроме того, даже физиологически в здоровом организме количество слюны увеличивается с целью активации пищеварения при виде любимой, вкусной пищи, вдыхания ее запаха, при жевании.
Кстати, беременность — это приятный сюрприз для многих женщин, также приводящий к повышению секреции слюны. Некоторые будущие мамы отмечают «слюнявость» только при токсикозе, другие — почти на протяжении всего срока.
У маленьких детей есть особенно «слюнявый возраст» — первый год жизни. Это обусловлено прорезыванием зубов и познанием мира через ротовую полость. Маленькие дети все тянут в рот, и чтобы сделать предметы более безопасными для ребенка, повышается количество лизоцима при увеличении общего количества выделяемой слюны.
Почему слюны слишком много: основные причины
Повышение количества выделяемой слюны — это не отдельная патология, а только симптом различных заболеваний. Среди основных проблем со здоровьем, для которых типична гиперсаливация, можно выделить целый ряд болезней.
Различные заболевания верхних отделов пищеварительной системы часто сопровождаются гиперсаливацией: заброс соляной кислоты в составе желудочного сока из желудка в пищевод, либо гастрит, некоторые другие заболевания, сопровождающиеся тошнотой.
Увеличение слюноотделения может указать на наличие глистной инвазии. Чаще это бывает у детей, но возможно и у взрослых людей.
Патология ротоглотки: ангина, эпиглоттит (воспаление глотки с надгортанником) могут сопровождаться увеличением объема слюны, хотя возможна и обратная ситуация с резким уменьшением ее количества.
Некоторые неврологические заболевания (например, болезнь Паркинсона) могут приводить к истинному патологическому увеличению количества слюны вплоть до 10-12 литров.
Болезни полости рта — острое, хроническое воспаление десен и поражения зубов воспалительного характера, пародонтит, стоматит ведут к повышению объема слюны. А еще увеличивать объем слюнной жидкости могут порезы, эрозии, язвочки во рту и ожоги. Когда увеличивается количество бактерий, организм начинает рефлекторно выделять больше слюны, чтобы избавиться от них, нейтрализовать и быстрее заживить дефекты.
Пищевые отравления, ротавирусные инфекции, которые сопровождаются тошнотой и рвотой, также будут увеличивать объем слюны. На фоне тошноты и рвотных позывов увеличение производства более вязкой слюны — вполне закономерно.
Иногда это влияние медикаментов
В некоторых случаях избыток слюны — побочный эффект при приеме некоторых медикаментов (солей лития, антиконвульсантов и т.д.)
Это далеко не все возможные причины увеличения объема слюны. Один маленький симптом может говорить о многом, поэтому будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя!