До двух литров слюны — это норма

Скорость образования слюны сильно меняется в течение суток. Во время сна образуется около 0,05 мл слюны в минуту, а во время обеда — до 2 мл в минуту. В среднем за сутки у взрослых людей выделяется около 1,5-2 литров слюны. Однако мы просто не замечаем этот объем, рефлекторно проглатывая скапливающуюся во рту жидкость. Но есть ситуации, когда слюны образуется 3-4 литра и более, иногда описывают состояния, при которых может образовываться до 10 литров слюны за 24 часа.

Гиперсаливация — это умное слово врачи придумали для обозначения состояния повышенного слюновыделения.

К слову, избыточное выделение слюны может быть истинное и ложное, физиологическое (у здоровых людей) и патологическое (при различных болезнях, патологиях).

Под истинной понимается действительное увеличение объема слюны, а под ложной скопление нормального количества слюны в ротовой полости из-за нарушения ее утилизации (глотания). Физиологическая — при виде вкусной пищи, т.к. слюна — это один из видов пищеварительных соков. Патологическая гиперсаливация — это симптом при различных заболеваниях.