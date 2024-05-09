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Самый грязный: этот предмет на кухне наградит кишечной палочкой, проблемами с почками и пневмонией

Даже если вы регулярно делаете генеральную уборку, этого может быть мало. Некоторые предметы на кухне нужно менять как можно чаще, иначе проблем со здоровьем не избежать.

9 мая 20243
Самый грязный: этот предмет на кухне наградит кишечной палочкой, проблемами с почками и пневмонией
Источник:

istock

Некоторые ученые считают, что самое грязное место в доме вовсе не прихожая или туалет, а кухня! Ведь именно там мы моем продукты, которые принесли из магазинов, разделываем сырое мясо, оставляем различные частички пищи, которые являются прекрасной средой для размножения опасных бактерий.

Поэтому так важно поддерживать чистоту во всем доме, включая кухню. Важно тщательно мыть посуду, раковину, полы, а также кухонные поверхности, включая столешницы, разделочные доски и плиту. Некоторые предметы и вовсе нужно регулярно менять.

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По словам доктора Гарета Найта, руководителя программы медицинских наук Честерского университета, самый грязный предмет на вашей кухне — это тряпка, которой вытирают столы. Ведь она постоянно контактирует с пищей, жиром и различными загрязнениями.

Более того, после того как мы воспользуемся тряпкой, то оставляем ее на раковине. И даже если вы ее тщательно прополоскали, то на предмете все равно сохранятся мелкие частички пищи, а благодаря влаге микробы на ней буквально расцветают.

Согласно выводам ученых, на кухонных тряпках можно обнаружить самые разные бактерии.

  • E coli — провоцирует диарею, лихорадку, спазмы в животе, тошноту и рвоту.

  • Pseudomonas aeruginosa — может привести к дыхательной недостаточности, шоку.

  • Сальмонелла — диарея, лихорадка и спазмы желудка.

  • Золотистый стафилококк — при попадании в кровоток может вызвать инфекции крови, пневмонию или инфекции костей и суставов.

  • Enterobacter — это приведет к инфекциям мочевыводящих путей, респираторным заболеваниям.

  • Klebsiella — инфекции мочевыводящих путей, респираторные инфекции.

  • Bacillus subtilis — рвота и диарея.

«Все бактерии могут вызывать очень тяжелые последствия для здоровья как у молодых, так и у пожилых. Кроме того, человек становится более восприимчивым к инфекциям. Бактерии будут расти с разной скоростью в зависимости от того, насколько влажная ткань», — пояснил эксперт.

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Чтобы обезопасить себя, регулярно меняйте кухонные тряпки. Также каждые два дня их можно прополаскивать со специальным антибактериальным средством, а потом высушивать на батарее. В идеале перейдите на одноразовые влажные салфетки — убрали кухонное место, а потом выкинули все в мусорное ведро.

Что касается кухонных полотенец, которые тоже собирают на себя всю пыль и грязь, то их тоже нужно регулярно стирать в горячей воде, а потом тщательно сушить.

Автор текста:Софья Хромова
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