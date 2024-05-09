28-летняя женщина, перенесшая 6 инфарктов, рассказала о первых симптомах

Инфаркт бывает сложно распознать, даже когда он уже произошел. Кардиологам не раз приходилось сталкиваться с его стертыми формами, когда однозначный ответ может дать только ЭКГ. Еще сложнее предсказать инфаркт, точнее, время, когда он произойдет. Поэтому так важно знать о первых симптомах, которые могут указать на приближающийся сердечный приступ.
28-летняя Джуд Мэбоун первый раз перенесла инфаркт, когда ей было всего 16 лет. Девушка вышла на традиционную утреннюю пробежку, которая закончилась поездкой в больницу. Медики шокировали молодую спортсменку, сказав ей, что у нее случился инфаркт.
В последующие годы Джуд еще пять раз сталкивалась с этой серьезной проблемой. В результате девушке поставили диагноз «коронарный вазоспазм (CAS)». В этом случае сердечные артерии внезапно сужаются, вызывая спазмы, которые могут спровоцировать инфаркт.
Теперь Джуд научилась жить со своим диагнозом. Она точно знает, какие симптомы предупреждают о приближающейся катастрофе, ведь сталкивалась с ними уже шесть раз.
На инфаркт укажут:
резкая боль в груди;
боль в плече;
сильное головокружение;
быстро нарастающая тошнота;
чувство паники, которое берется словно из ниоткуда;
холодный пот, который выступает даже в жаркую погоду.
«Я не раз думала, что моя жизнь подходит к концу. Теперь я точно знаю, что можно сохранить здоровье, если вовремя обратиться к врачу. Главное — не пренебрегать собственным состоянием», —
Девушка хочет, чтобы как можно больше людей знали о первых симптомах сердечного приступа. Она не стесняется своего диагноза и делится историей со всеми, чтобы как можно больше человек смогли спасти свою жизнь или же помочь близкому человеку.
Сейчас Джуд живет полноценной жизнью, недавно она исполнила свою мечту — выиграла конкурс красоты. Она стала «Мисс Колумбия» в 2023 году и очень гордится этим статусом.
Вот несколько рекомендаций кардиологов, которые помогут снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:
много двигаться (особенно, если у вас сидячая работа);
курильщикам — отказаться от сигарет (даже электронных);
людям с ожирением как можно скорее записаться к диетологу и эндокринологу;
заниматься спортом минимум 150 минут в неделю (если нет особых противопоказаний от врача);
есть меньше жирной и соленой пищи, отдав предпочтение белку и клетчатке;
не забывать есть овощи и фрукты каждый день.