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28-летняя женщина, перенесшая 6 инфарктов, рассказала о первых симптомах

Джуд Мэбоун — успешная женщина, в прошлом году она выиграла конкурс красоты, став «Мисс Колумбия». Несмотря на регулярные занятия спортом, она уже шесть раз оказывалась в больнице. Первый сердечный приступ у нее случился в 16 лет.

9 мая 20242
28-летняя женщина, перенесшая 6 инфарктов, рассказала о первых симптомах
Источник:

freepik

Инфаркт бывает сложно распознать, даже когда он уже произошел. Кардиологам не раз приходилось сталкиваться с его стертыми формами, когда однозначный ответ может дать только ЭКГ. Еще сложнее предсказать инфаркт, точнее, время, когда он произойдет. Поэтому так важно знать о первых симптомах, которые могут указать на приближающийся сердечный приступ.

28-летняя Джуд Мэбоун первый раз перенесла инфаркт, когда ей было всего 16 лет. Девушка вышла на традиционную утреннюю пробежку, которая закончилась поездкой в больницу. Медики шокировали молодую спортсменку, сказав ей, что у нее случился инфаркт.

В последующие годы Джуд еще пять раз сталкивалась с этой серьезной проблемой. В результате девушке поставили диагноз «коронарный вазоспазм (CAS)». В этом случае сердечные артерии внезапно сужаются, вызывая спазмы, которые могут спровоцировать инфаркт.

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Теперь Джуд научилась жить со своим диагнозом. Она точно знает, какие симптомы предупреждают о приближающейся катастрофе, ведь сталкивалась с ними уже шесть раз.

На инфаркт укажут:

  • резкая боль в груди;

  • боль в плече;

  • сильное головокружение;

  • быстро нарастающая тошнота;

  • чувство паники, которое берется словно из ниоткуда;

  • холодный пот, который выступает даже в жаркую погоду.

«Я не раз думала, что моя жизнь подходит к концу. Теперь я точно знаю, что можно сохранить здоровье, если вовремя обратиться к врачу. Главное — не пренебрегать собственным состоянием», — говорит Джуд.

Девушка хочет, чтобы как можно больше людей знали о первых симптомах сердечного приступа. Она не стесняется своего диагноза и делится историей со всеми, чтобы как можно больше человек смогли спасти свою жизнь или же помочь близкому человеку.

Сейчас Джуд живет полноценной жизнью, недавно она исполнила свою мечту — выиграла конкурс красоты. Она стала «Мисс Колумбия» в 2023 году и очень гордится этим статусом.

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Вот несколько рекомендаций кардиологов, которые помогут снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний:

  • много двигаться (особенно, если у вас сидячая работа);

  • курильщикам — отказаться от сигарет (даже электронных);

  • людям с ожирением как можно скорее записаться к диетологу и эндокринологу;

  • заниматься спортом минимум 150 минут в неделю (если нет особых противопоказаний от врача);

  • есть меньше жирной и соленой пищи, отдав предпочтение белку и клетчатке;

  • не забывать есть овощи и фрукты каждый день.

Автор текста:Софья Хромова
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