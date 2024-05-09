28-летняя женщина, перенесшая 6 инфарктов, рассказала о первых симптомах

Инфаркт бывает сложно распознать, даже когда он уже произошел. Кардиологам не раз приходилось сталкиваться с его стертыми формами, когда однозначный ответ может дать только ЭКГ. Еще сложнее предсказать инфаркт, точнее, время, когда он произойдет. Поэтому так важно знать о первых симптомах, которые могут указать на приближающийся сердечный приступ.