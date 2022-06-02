Женский инфаркт

Валентина проснулась утром нездоровой — ее подташнивало, слегка мутило. Но на работу идти надо — попила воды, немного полегчало. Дорога в офис показалась утомительной, женщина запыхалась, но на одышку Валентина особенного внимания не обратила, опаздывала. Вечером в кафе она пожаловалась друзьям на «прострелы» в левую руку. Одна из подруг посоветовала Вале сходить к врачу. Доктор прописал Валентине успокоительные и порекомендовал избегать стрессов и проверить желудок. Но что же могло произойти на самом деле? Оказывается, такими симптомами у женщин вполне способен проявиться сердечный приступ, предупреждают врачи.

Главным признаком инфаркта считается внезапная боль в груди. Как часто показывают в фильмах — человек (чаще мужчина) хватается за сердце, дышит тяжело и… падает. На самом деле, сердечные приступы у мужчин и женщин могут происходить очень по-разному. Эти различия изучают исследователи, о них говорят академики.

Главный внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России Елена Голухова подтверждает, что все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины