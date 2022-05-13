У людей в молодом возрасте реже случаются сердечные приступы, но то, что инфаркт «молодеет» с каждым годом — это уже факт, о котором с тревогой говорят медики.

Ученые Йельской школы медицины выяснили, что инфаркт среди людей в возрастной группе до 55 лет все чаще случается не у мужчин, а именно у женщин.

- Все больше людей, госпитализированных с острым инфарктом миокарда — моложе 55 лет, причем наибольшее увеличение приходится на молодых женщин, — говорит ведущий автор исследования Юань Лу, доктор медицинских наук, доцент Йельской школе медицины. — Эффективная профилактика требует понимания факторов риска, связанных с риском сердечного приступа у молодых женщин по сравнению с мужчинами.

Ученые отмечают, что прогнозы выживаемости у женщин после инфаркта хуже, чем у мужчин. Это связано в том числе и с тем, что у женщин из-за неспецифических симптомов врачи не сразу распознают серьезные патологии сердца.

Ранее об этом говорила и глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова. По ее словам, все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины.

Отличаются у женщин и факторы риска инфаркта.