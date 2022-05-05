Кардиолог Кореневич рассказала, может ли случиться инфаркт при нормальном давлении

- То есть при гипертонии риск получить инфаркт гораздо выше. Тем не менее, при определенных обстоятельствах случаются инфаркты и при абсолютно нормальном давлении . Просто потому, что у инфаркта есть много других причин, — рассказала кардиолог подписчикам своего YouTube-канала.

Так, кроме повышенного уровня холестерина и сахара в крови, этот риск, к примеру, повышают эмоции, которые мы испытываем.

- К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года. Наша жизнь стремительно меняется, идет большой поток информации, под который не все успевают адаптироваться. И у тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания, — объясняет кардиолог и психолог Анна Кореневич.

Поэтому даже при нормальном артериальном давлении не стоит особо расслабляться в расчете, что инфаркт вам совсем не угрожает. Доктор напомнила, что важно для его профилактики:

следить за питанием,

заниматься физической активностью,

нормально отдыхать,

вовремя ложиться спать,

дозированно читать новости и смотреть телевизор.

- И, конечно, надо регулярно проходить диспансеризацию, особенно начиная с 35 лет. Потому что инфаркт молодеет. Надо вовремя обнаружить факторы риска и принять соответствующие меры, — добавила доктор.