5 утренних привычек, которые помогают сбросить лишний вес

Просыпаться рано

«Кто рано встает, тот все застает», «встанешь пораньше, так уйдешь подальше», — про ранние подъемы поговорок предостаточно. И все обещают успехи, удачу, достижения. Народная мудрость формировалась веками, так что и в делах похудения нас ждет успех.

- Чтобы рано вставать, нужно и ложиться рано, — объяснили ученые, проведя масштабное исследование . — Это отрегулирует цикл сна, который играет очень важную роль в вопросах похудения, он поможет наладить метаболизм.

А еще у тех, кто встает раньше, появляется дополнительное время на себя. Больше не будет перекусов набегу, или чашки кофе на завтрак, вы сможете питаться полноценно, планировать тренировки.