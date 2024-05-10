Названа приправа, повышающая риск рака желудка до 40%, она есть на каждой кухне

Кстати, если вы просто перестанете солить блюда, то можете похудеть! К такому выводу пришли эксперты из Университете Тиссайд. Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).