Названа приправа, повышающая риск рака желудка до 40%, она есть на каждой кухне

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, как пищевые привычки могут влиять на развитие рака желудка. Для этого эксперты провели исследование, в котором анализировали данные 471 144 человек. Результаты работы
Эксперты уделяли тщательное внимание пищевым привычкам участников. Людей также просили сообщить, как часто они досаливали готовую еду и ели соленые закуски — например, чипсы, рыбу, маринованные овощи. После сбора необходимой информации исследователи приступили к наблюдению за участниками, которое длилось в течение 11 лет.
Оказалось, что именно соль провоцирует развитие опасной патологии. Ученые пришли к выводу, что люди, которые часто солили готовую пищу и употребляли соленые закуски, были в группе риска: у них риск рака желудка повышался до 40%. Исследователи сделали поправки на возраст, пол, наличие вредных привычек, а также болезни в анамнезе.
«Наше исследование показывает связь между частотой употребления добавленной соли и раком желудка в западных странах», — сказала ведущий автор Сельма Кронштейнер-Гицевич, диетолог из Венского университета.
Исследователи заверяют: необязательно совсем отказываться от соли. Она может принести пользу, если контролировать количество съеденного. Главное правило — как можно реже пользуйтесь солонкой. В готовую еду приправу наверняка уже положили, зачем добавлять еще? И, конечно, по возможности откажитесь от вредных соленых закусок. Те же чипсы можно заменить попкорном, а маринованные овощи — свежими.
Кстати, если вы просто перестанете солить блюда, то можете похудеть! К такому выводу пришли эксперты из Университете Тиссайд. Ученые проводили эксперимент: они следили за тем, сколько соли кладут в уже готовую еду и как часто люди берут в руки солонку. Оказалось, что во время приготовления популярной приправы в еде более чем достаточно. Однако большинство привыкли щедро досаливать блюдо. Отсюда — лишние калории и всплеск голода (вспомните, что нам хочется съесть как можно больше тех же чипсов или картошки фри).
Как соль провоцирует диабет
Здесь тоже все доказано наукой. Ученые из Университета Тулейн в Новом Орлеане провели
Эксперты изучали данные более 13 тысяч человек на протяжении 12 лет. В результате они выяснили, что любители соленого чаще страдали от проблем с лишним весом и имели повышенный индекс массы тела. Кроме того, у таких людей был повышен уровень С-реактивного белка в крови и чаще развивался сахарный диабет. Подробности — ЗДЕСЬ.