Можно даже худеющим: 4 способа сделать пиццу полезной назвала диетолог Гончар

Исключить пиццу из рациона также надо тем, кто страдает от ожирения или сахарного диабета. Впрочем, как и все изделия из пшеничной муки. В крайнем случае, если съесть кусочек пиццы очень хочется, можно испечь ее на цельнозерновой пшеничной муке, которая имеет более низкий гликемический индекс. Но даже в такой адаптированной версии пицца должна быть редким исключением, а не постоянным компонентом рациона.