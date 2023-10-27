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«Вам с кишечной палочкой?»: 5 признаков пиццерии, в которой страшно заказывать доставку

День рождения, детские праздники, корпоративы — все они часто не обходятся без пиццы. Доставка пиццы выручает в любой ситуации. При этом мы даже не задумываемся, в каких условиях готовят наш заказ.

27 октября 20234
пицца, доставка пиццы
Источник:

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В последнее время появляется все больше пиццерий, работающих только на доставку. Как клиентам быть уверенными в безопасности еды, если мы не видим процессы, происходящие на кухне? Вот пять опасных сигналов.

Артем Шашков

Предприниматель, сооснователь сети пиццерий

Признак 1: шум в телефоне при общении с оператором

«Если во время телефонного разговора слышны звуки с кухни (звон посуды, работа миксера или блендера, шум воды), есть вероятность, что зона кухни и оператора совмещены или находятся рядом. А значит, помещение маленькое и не позволяет соблюдать поточность производственных процессов и других санитарных норм», — объясняет предприниматель Артем Шашков. 

Признак 2: грязная сумка у курьера

Задача курьера — не просто доставить товар, но и соблюсти нормы доставки.

«Курьер должен содержать в чистоте сумку, в которой перевозятся коробки с пиццей, — комментирует эксперт. — Можете спросить, как часто он обрабатывает сумку антисептиком. Кроме того, следите, чтобы курьер не трогал еду руками».

Признак 3: коробка для пиццы без опознавательных знаков

Это говорит о том, что пиццерия не дорожит своим именем и в целом на всем экономит.

«У компании нет возможности на изготовление брендированной упаковки. Скорее всего, здесь сэкономили и на кухонном оборудовании. Это может привести к нарушению норм правильного хранения продуктов и товарного соседства, отсутствию должной дезинсекции со всеми вытекающими последствиями», — говорит Артем Шашков.

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Признак 4: сырое тесто

Непропеченное тесто трудно переваривается, вызывает тяжесть и сильное вздутие живота. Кроме того, в его составе сырые яйца, в которых могут быть опасные бактерии, такие как сальмонелла.

«Посмотрите на пиццу снизу. Если тесто белого цвета и прилипает к пальцам, коробке или пергаменту — оно не пропеклось. А соответственно, и начинка не успела пройти полную термическую обработку», — говорит наш эксперт.

Признак 5: сыр не тянется и имеет странный запах

«Традиционно пицца посыпается сыром моцарелла. В продаже можно найти разные варианты этого сыра, и чем дешевле сыр, тем меньше в нем натуральных ингредиентов», — рассказывает Артем Шашков.

Тест: как определить качество сыра в пицце

Возьмите любой столовый прибор и подцепите сыр на свежеиспеченной пицце. Попытайтесь растянуть сыр. Продукт низкого качества не тянется, а рвется. Натуральный сыр вы сможете протянуть минимум на 5 см. 

Обращайте внимание на запах. Некачественный сыр пахнет жженым маргарином. Натуральный сыр имеет сливочный запах. 

«Соответственно, если компания использует дешевый сыр, то, вероятнее всего, остальные ингредиенты тоже низкого качества», — объясняет Артем Шашков.

Автор текста:Ксения Воронежцева
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