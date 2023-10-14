Держите только острым концом вниз: 7 секретов, которые помогут не отравиться яйцами

Впрочем, важно помнить: даже с самыми полезными продуктами можно переборщить. Здоровому человеку, как выяснили ученые, можно спокойно есть до 7 яиц в неделю. Кроме того, существует исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, которое показало: даже 12 яиц в неделю не повышают риск болезней сердечно-сосудистой системы у людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

Но если вы едите слишком много яиц, вы столкнетесь со следующими последствиями: