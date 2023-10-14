Держите только острым концом вниз: 7 секретов, которые помогут не отравиться яйцами

Для многих яйца — продукт, с которого начинается день. Раньше их демонизировали и говорили, будто бы омлет с утра — настоящая холестериновая бомба. Однако на самом деле это совсем не так: в умеренных количествах яйца, наоборот, способны стать отличной профилактикой атеросклероза.
Эксперты Роспотребнадзора
Чем хороши яйца
Яйца богаты белком, который отлично усваивается нашим организмом: на 100 г продукта приходится 13 г чистого белка. Кроме того, в яйцах есть лецитин, именно он помогает бороться с отложениями «плохого» холестерина на стенках сосудов. Если холестерин у вас изначально повышен, врачи советуют есть 2-3 яйца в неделю.
Яичный желток тоже очень полезен. В нем от природы содержится много веществ, нужных для здорового развития цыпленка. Поэтому в желтке есть фолиевая кислота, селен, кальций и целый витаминный комплекс: А, К, Е, В12.
В наше непростое время важно укреплять нервную систему. Сделать это можно с помощью холина, который как раз содержится в яйцах. Полезен продукт и для зрения: в нем есть каротиноиды, которые способны предотвратить возрастные болезни глаз.
Впрочем, важно помнить: даже с самыми полезными продуктами можно переборщить. Здоровому человеку, как выяснили ученые, можно спокойно есть до 7 яиц в неделю. Кроме того, существует исследование, опубликованное в
Но если вы едите слишком много яиц, вы столкнетесь со следующими последствиями:
у вас подскочет уровень холестерина;
вы наберете лишний вес;
вы обзаведетесь вредными пищевыми привычками;
вы увеличите риск развития диабета и поставите свое сердце под удар.
Правила безопасности
Чтобы яйца действительно принесли пользу и не стали причиной серьезной болезни, нужно правильно их выбрать. Скорлупа в теории может быть опасной: на ней могут оставаться возбудители птичьего гриппа и бактерии рода Salmonella.
Впрочем, спровоцировать болезнь могут даже самые качественные и обработанные перед продажей яйца. Чтобы защитить свое здоровье, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.
Не покупайте яйца с треснутой скорлупой.
Обратите внимание на дату на упаковке: срок хранения стартует от момента, когда яйцо снесли, а не от даты сортировки.
Держите яйца только в холодильнике, острым концом вниз.
Запомните: срок хранения диетических яиц с индексом Д на скорлупе — до 7 дней, столовых с индексом С — от 8 до 25 дней.
Не оставляйте коробку с яйцами в дверце холодильника.
Перед приготовлением мойте яйца.
Будьте осторожнее с сырыми яйцами и яйцами всмятку.