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Держите только острым концом вниз: 7 секретов, которые помогут не отравиться яйцами

Нет никаких причин отказываться от яиц, они очень полезны и могут стать отличным дополнением к вашему ежедневному меню. Главное — правильно их выбирать и готовить.

14 октября 2023
как есть яйца при высоком холестерине
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iStockphoto

Для многих яйца — продукт, с которого начинается день. Раньше их демонизировали и говорили, будто бы омлет с утра — настоящая холестериновая бомба. Однако на самом деле это совсем не так: в умеренных количествах яйца, наоборот, способны стать отличной профилактикой атеросклероза.

Эксперты Роспотребнадзора перечислили другие полезные свойства яиц и объяснили, как выбрать качественный и пригодный в пищу продукт. 

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Чем хороши яйца

Яйца богаты белком, который отлично усваивается нашим организмом: на 100 г продукта приходится 13 г чистого белка. Кроме того, в яйцах есть лецитин, именно он помогает бороться с отложениями «плохого» холестерина на стенках сосудов. Если холестерин у вас изначально повышен, врачи советуют есть 2-3 яйца в неделю.

Яичный желток тоже очень полезен. В нем от природы содержится много веществ, нужных для здорового развития цыпленка. Поэтому в желтке есть фолиевая кислота, селен, кальций и целый витаминный комплекс: А, К, Е, В12.

В наше непростое время важно укреплять нервную систему. Сделать это можно с помощью холина, который как раз содержится в яйцах. Полезен продукт и для зрения: в нем есть каротиноиды, которые способны предотвратить возрастные болезни глаз.

Впрочем, важно помнить: даже с самыми полезными продуктами можно переборщить. Здоровому человеку, как выяснили ученые, можно спокойно есть до 7 яиц в неделю. Кроме того, существует исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, которое показало: даже 12 яиц в неделю не повышают риск болезней сердечно-сосудистой системы у людей с преддиабетом и диабетом второго типа.

Но если вы едите слишком много яиц, вы столкнетесь со следующими последствиями:

  • у вас подскочет уровень холестерина;

  • вы наберете лишний вес;

  • вы обзаведетесь вредными пищевыми привычками;

  • вы увеличите риск развития диабета и поставите свое сердце под удар.

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Правила безопасности

Чтобы яйца действительно принесли пользу и не стали причиной серьезной болезни, нужно правильно их выбрать. Скорлупа в теории может быть опасной: на ней могут оставаться возбудители птичьего гриппа и бактерии рода Salmonella.

Впрочем, спровоцировать болезнь могут даже самые качественные и обработанные перед продажей яйца. Чтобы защитить свое здоровье, врачи советуют соблюдать несколько простых правил.

  • Не покупайте яйца с треснутой скорлупой.

  • Обратите внимание на дату на упаковке: срок хранения стартует от момента, когда яйцо снесли, а не от даты сортировки.

  • Держите яйца только в холодильнике, острым концом вниз.

  • Запомните: срок хранения диетических яиц с индексом Д на скорлупе — до 7 дней, столовых с индексом С — от 8 до 25 дней.

  • Не оставляйте коробку с яйцами в дверце холодильника.

  • Перед приготовлением мойте яйца.

  • Будьте осторожнее с сырыми яйцами и яйцами всмятку.

Автор текста:Дарья Гапионок

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