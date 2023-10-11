Врач НИИ Склифосовского рассказала, сколько сыра с плесенью можно съесть за день

Отсюда вытекает вопрос: что делать, если случайно съел еду с плесенью? Будь то хлеб, варенье или яблоко. Тут все зависит от того, какой это был продукт и как вы себя после этого чувствуете. Если плесени было немного, то организм может справиться самостоятельно.