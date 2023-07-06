Токсично: 7 продуктов, которые нельзя есть в сыром виде ни при каких обстоятельствах

Ревень. Листья этого овоща не стоит есть в сыром виде, особенно если растение уже старое. В них содержатся токсины и щавелевая кислота, которая среди прочего может способствовать образованию камней в почках. Если листья варить или тушить, то они становятся безопасными для употребления. Щавелевая кислота полностью разлагается в процессе нагревания.