Токсично: 7 продуктов, которые нельзя есть в сыром виде ни при каких обстоятельствах

В некоторых растениях содержатся по-настоящему ядовитые вещества. Они нужны для защиты от грызунов, насекомых, грибковых инфекций. Если они попадут в организм человека, то могут вызвать серьезное отравление. При этом токсины полностью нейтрализуются тепловой обработкой.
Вот несколько растительных продуктов, которые ни в коем случае не стоит есть в сыром, необработанном виде,
Не ешьте их сырыми
Картофель и баклажаны. Эти растения относятся к семейству пасленовых. В них содержится опасный и ядовитый растительный токсин соланин. Оба продукта нельзя есть сырыми.
Бобовые. Фасоль, чечевица, нут в сыром виде содержат токсин фазин (токсальбумин). Это яд, способный нанести серьезный вред здоровью: он повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и яды. Токсин полностью разрушается при нагревании. Специалисты рекомендуют перед употреблением вымачивать бобовые не менее 5 часов, а затем отваривать.
Ревень. Листья этого овоща не стоит есть в сыром виде, особенно если растение уже старое. В них содержатся токсины и щавелевая кислота, которая среди прочего может способствовать образованию камней в почках. Если листья варить или тушить, то они становятся безопасными для употребления. Щавелевая кислота полностью разлагается в процессе нагревания.
Зеленые помидоры. В незрелых помидорах также может накапливаться соланин — яд растительного происхождения. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. У спелых томатов также рекомендуется срезать зеленую твердую плодоножку.
Бузина. Это небольшой кустарник с красными гроздьями ягод. Опасны именно они: в плодах бузины содержится производные синильной кислоты. Компот из бузины варить можно, термическая обработка уничтожает яд. Кстати, и в сушеном виде ягоды тоже безопасны.
Мускатный орех. В нем есть психоактивное вещество миристицин. Он вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему. Однако опасность представляет только в больших количествах. Более 10 г в сутки употреблять не советуют.
Не делайте так
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, какие ошибки в приготовлении пищи могут лишить ее всякой пользы. Например, при варке картошки многие хозяйки кладут клубни в холодную воду и сразу солят. Это неправильно. Лучше класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким.
При варке каши многие советуют сначала замачивать крупу в воде — так из нее выходят все антинутриенты. То же самое советуют делать и с орехами. Правда, мнения у экспертов разнятся. Нужно ли замачивать орехи перед едой? Битва экспертных мнений.
Неправильно при варке яиц бросать их в воду после того, как она закипела. Если сварить продукт подобным образом, яйца слегка позеленеют. Такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом — воспалением в области тонкого кишечника, объяснил врач.