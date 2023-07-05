Польза и вред куриной печени: восполнит недостаток железа, но может вызвать головную боль

Далеко не все люди любят субпродукты. Однако есть множество причин обратить внимание на куриную печень. Считается, что она мягче и вкуснее, чем говяжья или свиная. Но на этом ее полезные свойства не заканчиваются. Разберемся, чем так хорош этот продукт и кому есть его все-таки нельзя.
Состав куриной печени (на 100 г)
Пищевая ценность — 119 ккал.
Белки — 20,1 г.
Углеводы — 0,23 г.
Жиры — 4,18 г.
В печени достаточно мало калорий и углеводов, что делает ее отличной пищей для худеющих. Еще в этом продукте содержится ударная доза железа. Это вещество необходимо для профилактики анемии. Особенно важно есть пищу с железом женщинам: из-за ежемесячной кровопотери они больше подвержены анемии.
Кроме того, в куриной печени много цинка. Для сравнения: в сутки взрослому человеку нужно примерно 8-10 мг вещества, один миллиграмм можно получить из порции куриной печени в 30 г. Цинк необходим для красивой кожи и здоровья слизистых, крепкого иммунитета и быстрого заживления ран.
Также в куриной печени есть много витаминов группы В — это B1, B2, B6 и B12. Витамин В1 очень важен для нормального липидного обмена и работы нервной системы. В2 полезен для зрения, В6 — для кожи, витамин В12 используют для комплексного лечения анемии.
А еще в этом продукте есть много витамина А, который также укрепляет зрение и регулирует антиоксидантные процессы. Впрочем, переизбыток витамина может вызвать неприятные симптомы: головную боль, тошноту, головокружение. Взрослому человеку не стоит есть больше 2,7 мг вещества, однако даже в 30 г куриной печени содержится 4,2 мг. Поэтому врачи не советуют есть куриную печень беременным женщинам. Остальным можно добавлять продукт в рацион раз в неделю, тогда он не навредит.
Еще один недостаток куриной печени — в ней много холестерина. Вообще холестерин нельзя считать абсолютным злом: он нужен нашему телу для строительства клеточных мембран. Однако если холестерина в крови слишком много, страдает вся сердечно-сосудистая система.
В куриной печени холестерина больше, чем в говяжьей или свиной: на 100 граммов продукта приходится 370 миллиграммов. Поэтому важно помнить о чувстве меры и следить за уровнем холестерина в крови, пишет издание