Польза и вред куриной печени: восполнит недостаток железа, но может вызвать головную боль

А еще в этом продукте есть много витамина А, который также укрепляет зрение и регулирует антиоксидантные процессы. Впрочем, переизбыток витамина может вызвать неприятные симптомы: головную боль, тошноту, головокружение. Взрослому человеку не стоит есть больше 2,7 мг вещества, однако даже в 30 г куриной печени содержится 4,2 мг. Поэтому врачи не советуют есть куриную печень беременным женщинам. Остальным можно добавлять продукт в рацион раз в неделю, тогда он не навредит.