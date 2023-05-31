Защитят от инсульта и гипертонии: топ продуктов, в которых больше всего калия

Люди, которые часто страдают от гипертонии, уже привыкли носить с собой таблетки. Но что делать, если препарата нет под рукой? Или если вы не гипертоник, а давление скакнуло внезапно, по другой причине? Здесь может помочь комплекс из двух простых действий, говорит Александр Шишонин. Ознакомится с ними можно ЗДЕСЬ.