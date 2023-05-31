Защитят от инсульта и гипертонии: топ продуктов, в которых больше всего калия

Людям с диагностированной гипертонией выписывают лекарства, прием которых должен помочь чувствовать себя лучше. Но бороться с недугом только при помощи таблеток — это плохая идея, говорят врачи. Необходимо включить в свой режим физические нагрузки. Например, это может быть езда на велосипеде, плавание или интенсивная ходьба. Всего 30 минут какой-либо активности в день помогут чувствовать себя гораздо лучше.
Нельзя забывать и про рацион. Людям с гипертонией следует есть как можно меньше соленого, сладкого, не увлекаться алкоголем. А вот некоторые продукты, наоборот, стоит добавить в ежедневное меню.
Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питанияЛичный сайт
«Большинство людей потребляют очень мало калия. Это нужно обязательно исправлять, ведь это самый важный минерал для здоровья сердца, контроля давления, а также снижения риска инсульта. Также калий может уменьшить задержку воды в теле, так как снижает уровень натрия. Следовательно, вы не будете страдать от отеков», — говорит диетолог.
Согласно установленным нормам, человек должен получать от 2600 мг до 4700 мг калия в день. Оcобенно важно выжимать максимум из еды тем, у кого диагностирована гипертония.
Чтобы восполнить дефицит, включите в рацион следующие продукты (в скобках указано, какое количество рекомендовано съедать за сутки):
финики сорта меджул (5 шт.), 835 мг калия;
чечевица отварная (1 стакан) — 731 мг;
чернослив (8 шт.) — 695 мг;
томатная паста без добавленного сахара (1/4 стакана) — 669 мг;
свекольная ботва в готовом виде (1/2 стакана) — 655 мг;
изюм (1/2 стакана) — 618 мг;
авокадо (1/2 плода) — 609 мг;
белая фасоль отварная (1/2 стакана) — 595 мг;
йогурт без добавленного сахара (225 г) — 579 мг;
морковный сок (3/4 стакана) — 530 мг;
банан (1 шт.) — 451 мг;
тунец в готовом виде (85 г) — 449 мг;
тыква в готовом виде (1/2 стакана) — 448 мг;
персик (1 шт.) — 415 мг;
курага (8 шт.) — 407 мг;
маленькая дыня (максимум 1/4 плода) — 368 мг;
шпинат свежий (2 стакана) — 334 мг;
лосось в готовом виде (85 г) — 326 мг;
помидор (1 шт.) — 292 мг;
соевое молоко (1 стакан) — 287 мг;
клубника (150 г) — 287 мг калия;
груша (1 шт.) — 258 мг;
треска в готовом виде (85 г) — 246 мг;
индейка в готовом виде (85 г) — 212 мг;
семена льна (2 ст. ложки) — 204 мг;
петрушка (30 г) — 208 мг;
яблоко с кожурой (1 шт.) — 195 мг;
кешью (28 г) — 187 мг;
арахисовая паста (2 ст. ложки) — 180 мг;
бурый рис отварной (1 стакан) — 154 мг;
салат айсберг (1 стакан) — 102 мг.
Все продукты можно миксовать между собой. Чтобы не высчитывать нормы по граммам, запомните несколько лайфхаков. Добавляйте фрукты и овощи к каждому приему пищи — так еще и похудеть получится. Готовьте смузи — это вкусно и даст больше 1150 мг калия за одну порцию. Начните включать в рацион чечевицу и фасоль, ими можно заменить привычные рис или макароны на гарнир.
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