Польза и вред клубники: замедляет старение, но разрушает зубы

Клубника не только очень вкусная и сладкая, но еще и весьма полезная. Однако все хорошо в меру, так что не стоит есть ее ведрами. Да и свои противопоказания у ягоды тоже есть.