Польза и вред клубники: замедляет старение, но разрушает зубы

До лета остались считаные дни, повсюду уже продают ароматную клубнику. Сезон этой ягоды относительно краток, поэтому нужно успеть насладиться моментом.
Впрочем, сладкий вкус — не единственное преимущество клубники. Разберемся, чем полезна ягода и кому ее есть все-таки не стоит.
Состав клубники
Пищевая ценность 100 граммов клубники — 33 ккал. Белков — 0,8 грамма, жиров — 0,4 грамма, углеводов — 7,5 грамма. В ягоде есть витамины А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР. Кроме того, клубника богата и полезными минералами: это калий, кальций, магний, цинк, йод, фосфор и натрий.
Польза клубники
Всего 100 граммов клубники хватит, чтобы удовлетворить суточную потребность человека в аскорбиновой кислоте. Витамин С участвует в синтезе коллагена, главного белка красоты, поэтому клубника помогает сохранить кожу упругой и предотвратить появление первых морщинок. Также этот витамин способствует усвоению железа, так что ягода помогает снизить риск развития анемии. Кроме того, витамин работает как антиоксидант и замедляет процесс старения организма.
В этой ягоде есть полифенолы, которые обладают противораковым эффектом. Пектины и органические кислоты в клубнике стимулируют ЖКТ и помогают наладить здоровое пищеварение. Продукт регулирует работу почек и секрецию желчи.
Благодаря клетчатке в составе клубника позволяет снизить уровень холестерина в крови. Ягода помогает заменить сладости тем, кто старается снизить вес: несмотря на сладкий вкус, калорий в ней совсем немного. Антоцианы, благодаря которым клубника имеет красный цвет, укрепляют сердечно-сосудистую систему. А фолиевая кислота в ягодах идет на пользу нашему мозгу и когнитивным функциям.
Как клубника может навредить
Несмотря на всю пользу клубники, есть люди, которым есть ее не стоит. Например, с ягодой стоит быть особенно аккуратными аллергикам. Кстати, ученые выяснили, что перекрестная реакция на продукт может быть у людей, страдающих от аллергии на пыльцу березы, пишет издание
Клубнику врачи не советуют есть людям с язвенной болезнью или гастритом. Дело в том, что в ней есть кислоты, которые при контакте со слизистой могут усилить раздражение и спровоцировать обострение болезни.
А еще клубника может вредить эмали зубов и усугубить кариес. Впрочем, если есть ее в умеренных количествах (150-200 грамм за сутки), то здоровому человеку клубника принесет только пользу.