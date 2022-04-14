Каждый человек реагирует на стресс по-своему. И модель пищевого поведения в стрессовых ситуациях тоже бывает разная: кому-то «кусок в горло не лезет», а кто-то напротив, пытается заесть негативные эмоции.

Что делать, если вы принадлежите ко второй группе? Специалисты говорят, что заедать стресс можно — просто нужно делать это с умом. Более того, некоторые продукты могут еще и помочь укрепить психическое здоровье.

Почему на нервах хочется есть вредное

По словам врача-психотерапевта Сергея Обложко, приблизительно 20-30 % людей с лишним весом заедают стресс. И вовсе не потому, что неприятные эмоции вызывают у них сильный голод. Пища не только насыщает нас, но и дарит удовольствие. Кроме того, отмечает специалист, мы нередко пытаемся есть для того, чтобы изменить свое состояние: например, расслабиться или заснуть.

К большому несчастью тех, кто пытается следить за фигурой, под воздействием стресса наш мозг тянется к продуктам с высоким содержанием жира, сахара, глутамата или соли — то есть ко всему самому вредному и вкусному.