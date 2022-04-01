Нарколог Кислер рассказал об эффективных способах быстро снять похмелье

Вообще, нужно уметь веселиться так, чтобы утром не было мучительно больно — физически и морально. Употребление алкоголя — это не обязательный компонент праздников и вечеринок. В этом абсолютно уверены наркологи. Но если без этого никак, важно контролировать прием алкоголя. Это позволит избежать похмелья.

Но не все умеют вовремя остановиться, часть людей страдает патологической зависимостью от алкоголя. В результате вечернее веселье оборачивается болью в желудке, тошнотой и рвотой, мучительной головной болью и сильной жаждой. «Доктор Питер» обратился с вопросом, как снять похмелье в домашних условиях, к врачу-наркологу Илье Кислеру.