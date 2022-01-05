Красный плоский лишай — незаразная болезнь. Он — загадка для дерматологов и врачей других специальностей. Точную его причину определить пока не удалось, выдвигается несколько теорий происхождения. Одно уже известно точно — помимо красно-фиолетовых плоских бляшек на коже, при этом типе лишая страдают ногти и волосы.

У части людей с красным плоским лишаем есть проблемы с мочевым пузырем, пищеводом, кишечником или желудком. Это косвенно указывает на иммуноаллергическую природу болезни. Но это не единственная теория, которая выдвигается учеными. Что сегодня известно о красном плоском лишае, «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматолог, миколог, венеролог высшей категории «СМ-Клиника» Марина Чекрыгина.