Красный плоский лишай — незаразная болезнь. Он — загадка для дерматологов и врачей других специальностей. Точную его причину определить пока не удалось, выдвигается несколько теорий происхождения. Одно уже известно точно — помимо красно-фиолетовых плоских бляшек на коже, при этом типе лишая страдают ногти и волосы.
У части людей с красным плоским лишаем есть проблемы с мочевым пузырем, пищеводом, кишечником или желудком. Это косвенно указывает на иммуноаллергическую природу болезни. Но это не единственная теория, которая выдвигается учеными. Что сегодня известно о красном плоском лишае, «Доктору Питеру» рассказала врач-дерматолог, миколог, венеролог высшей категории «СМ-Клиника» Марина Чекрыгина.
Марина Чекрыгина
Дерматология, венерология, микология
Врач-дерматолог, врач-миколог, врач-венеролог, врач высшей категории. Заместитель главного врача по в «СМ-Клиника» на Волгоградском проспектеwww.instagram.com/smclinic/
Кошки не виноваты
В отличие от известного многим заразного стригущего лишая, который передают кошки, собаки и некоторые другие животные, красный плоский лишай не заразный. Он возникает не у всех и не всегда, нужны особые условия и предрасполагающее состояние организма. Дерматологи определяют эту кожную проблему как хроническую, то есть воспаление кожи или слизистых оболочек длится несколько месяцев или лет. Реже при этом типе лишая могут пострадать ногти или волосы.
Типичное проявление — мелкие шелушащиеся розовые, красные, пурпурные или почти фиолетовые узелки, бляшки, бугорки, которые слегка зудят.
Что может спровоцировать
По своей природе болезнь относят к аутоиммунным, то есть проблемы кожи и других органов возникают из-за поломок иммунитета, если он начинает атаковать собственный организм. В связи с отсутствием точных сведений о причинах возникновения красного лишая существует несколько различных теорий формирования болезни.
Предполагается связь красного плоского лишая с:
нервными стрессами (гибель близких, тяжелые переживания, катастрофы);
наследственностью (если у родных есть проблемы аутоиммунного характера — риск выше);
приемом некоторых лекарственных препаратов (это бывает далеко не всегда);
токсико-аллергическим воздействием;
с вирусными инфекциями (вирусные гепатиты, герпес, ВПЧ-инфекция).
Чаще всего болезнь возникает у людей, находящихся в состоянии стресса (известно много случаев внезапного развития заболевания после психической травмы).
В группе риска также находятся люди, у которых имеются семейные случаи данного заболевания (в таких случаях наблюдается более раннее начало красного плоского лишая, продолжительное течение и склонность к рецидивам).
У хроников бывает чаще
Особое значение в возникновении красного плоского лишая имеют хронические болезни, которые есть у человека. Все это потому, что они существенно ослабляют защитные силы человеческого организма. Опасны нарушения функций щитовидной железы, а также печени и пищеварительного тракта (гастрит, колит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гепатит и цирроз печени).
Серьезно влияет имеющийся у человека диабет и снижение толерантности к глюкозе (так называемый пред-диабет).
Наличие этих заболеваний способствует более тяжелому течению дерматоза, с возможным развитием эрозивно-язвенных очагов на слизистой оболочке полости рта.
Чек-лист обследований при красном плоском лишае
Если пациент впервые обнаружил у себя признаки красного плоского лишая, ранее не был у дерматолога и не проходил диагностику, врачу будет необходимо перед началом лечения провести углубленное обследование. Оно необходимо, чтобы оценить состояние нервной системы, работы пищеварительного тракта, функций печени. Доктору нужно убедиться в отсутствии скрытого либо явного сахарного диабета, патологий щитовидной железы.
Обычно назначаются:
общий (клинический) анализ крови;
общий (клинический) анализ мочи;
биохимический общетерапевтический анализ крови;
обнаружение антител и антигенов к вирусным гепатитам С и В;
консультации невропатолога, эндокринолога, терапевта;
гинеколога (при локализации высыпаний на коже половых органов у женщин);
офтальмолога (перед назначением фототерапии и некоторых групп лекарственных препаратов).
При поражении только слизистых оболочек во рту потребуется консультация стоматолога. Она нужна для исключения аномалий развития, других различных проблем, в том числе — инфекций и травм. Иногда требуется исследование биопсийного материала (это забор небольшого кусочка кожи из очага поражения).
Это лечится?
От красного плоского лишая вполне возможно полностью вылечиться. Для этого пациенту нужно понимать, что обследование с последующим лечением должны быть комплексными. Нужно пролечить не только саму кожу, но и проблемы с обменом веществ, пищеварением, нервной системой.
Общий план составляется всегда индивидуально под каждого человека, в зависимости от формы дерматоза, а также от сопутствующих заболеваний. Какой-то одной универсальной «волшебной таблетки» не существует.
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