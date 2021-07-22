- С учетом пока еще непродолжительного времени наблюдения за пациентами с COVID-19 и кожными проявлениями, нельзя однозначно утверждать, что есть патогномоничные кожные сыпи (однозначно описывающие определенную болезнь — прим. ред.), и по ним можно подтвердить заражение новым вирусом. Скорее, наоборот. Пациент знает, что у него в анамнезе коронавирусная инфекция, и доктор может сделать вывод, что эти кожные проявления связаны, скорее всего, с вирусным заболеванием, — рассказала «Доктору Питеру» Елена Мошкова.

Доктор назвала 5 самых частых кожных осложнений после ковида, с которыми пациенты обращаются в ГорКВД.

Розовый лишай Жибера

Проявляется округлыми шелущащимися пятнами обычно до 2 см в диаметре. Со временем центральная часть пятна бледнеет, а края остаются достаточно яркими. Пациенты могут испытывать зуд, но далеко не всегда — это индивидуально. По словам Елены Мошковой, розовый лишай Жибера может возникать не только после ковида, но и на фоне обычного ОРВИ, и в других ситуациях, когда снижается иммунитет.

- Важно, что этот дерматоз не заразен и у большинства может пройти через несколько недель даже без лечения. Таким пациентам редко требуется применение кремов с глюкокортикостероидами и системная терапия, — уточнила дерматолог.