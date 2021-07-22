Связаны с COVID-19, но не точно
По словам дерматолога ГорКВД Елены Мошковой, до сих пор не выявлено какой-то особенной кожной сыпи, характерной только для коронавирусной инфекции.
Елена Мошкова
Дерматология
Врач-дерматолог, косметолог, заведующая отделением петербургского ГорКВД
- С учетом пока еще непродолжительного времени наблюдения за пациентами с COVID-19 и кожными проявлениями, нельзя однозначно утверждать, что есть патогномоничные кожные сыпи (однозначно описывающие определенную болезнь — прим. ред.), и по ним можно подтвердить заражение новым вирусом. Скорее, наоборот. Пациент знает, что у него в анамнезе коронавирусная инфекция, и доктор может сделать вывод, что эти кожные проявления связаны, скорее всего, с вирусным заболеванием, — рассказала «Доктору Питеру» Елена Мошкова.
Доктор назвала 5 самых частых кожных осложнений после ковида, с которыми пациенты обращаются в ГорКВД.
Розовый лишай Жибера
Проявляется округлыми шелущащимися пятнами обычно до 2 см в диаметре. Со временем центральная часть пятна бледнеет, а края остаются достаточно яркими. Пациенты могут испытывать зуд, но далеко не всегда — это индивидуально. По словам Елены Мошковой, розовый лишай Жибера может возникать не только после ковида, но и на фоне обычного ОРВИ, и в других ситуациях, когда снижается иммунитет.
- Важно, что этот дерматоз не заразен и у большинства может пройти через несколько недель даже без лечения. Таким пациентам редко требуется применение кремов с глюкокортикостероидами и системная терапия, — уточнила дерматолог.
Васкулит кожи
Еще одна частая проблема. Для васкулита кожи характерны геморрагические пятна, которые со временем проходят как мелкие синячки. У некоторых, чаще всего пожилых людей, могут возникать на коже участки некроза — омертвевших клеток.
- Коронавирус, вызывающий COVID-19, тропен (предпочитает — прим. ред.) к рецепторам сосудов. Поэтому неудивительно, что могут поражаться и сосуды кожи, часто на кистях и стопах. Однако диагноз «васкулит» существовал в дерматологии и до ковида, — добавляет врач.
Высыпания
У переболевших встречаются также токсико-аллергические высыпания. Однако, по словам Елены Мошковой, у большинства пациентов с такими проблемами врачам точно не удается установить — это следствие COVID-19 или реакция на прием лекарств при лечении вирусного заболевания.
Кроме того, болевшие с высокой лихорадкой могут страдать от обычной потницы — она часто проходит сама, но в некоторых случаях могут потребоваться специальные препараты для уменьшения зуда. После перенесенной коронавирусной инфекцией врачи также наблюдают у пациентов высыпания по типу крапивницы — как правило, на коже ладоней. По словам Елены Мошковой, с крапивницей надо все-таки дойти до врача — он проведет дифференциальную диагностику, потому что ее можно спутать с вариантом васкулита кожи.
Редкие, но без залысин
Переболевшие ковидом идут в ГорКВД не только с сыпью и пятнами на коже. И мужчин, и женщин часто беспокоит еще одна посковидная проблема — выпадение волос, о чем не раз писал «Доктор Питер». Волосы начинают выпадать не сразу, а только спустя несколько месяцев после болезни. Как уточняют врачи, волосяной покров редеет, но залысины не формируются.
- Основная причина — нарушение кровообращения кожи головы из-за поражения сосудистых стенок. Плюс к этому свою лепту вносит стресс, сопутствующая интоксикация, медикаметозная терапия заболевания. И при неблагоприятных условиях нарушается чередование фаз активности и покоя волосяных фолликул. Это происходит независимо от тяжести ковида — все индивидуально, — объясняет Елена Мошкова.
По словам врача, обычно со временем кровоснабжение кожи головы восстанавливается и густота волос приходит в норму. Ускорить решение помогает и полноценное питание, и двигательная активность. Однако консультация трихолога в этой ситуации может быть не лишней, особенно если проблема слишком заметна.
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