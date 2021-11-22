Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщили, что бактерии, живущие на коже кошек, вырабатывают вещества, которые можно использовать в качестве антибиотиков для лечения тяжелых заболеваний кожи. Исследование на эту тему было опубликовано в издании
Специалисты изучили бактерию Staphylococcus pseudintermedius — MRSP. Чаще всего они обитают на коже, на носу и в ротовой полости котов. Если животное здорово, бактерия не оказывает на него негативного влияния. А вот когда организм кошки ослаблен, бактерия может спровоцировать развитие различных кожных болезней — атопического дерматита, экземы. Этот патоген устойчив к антибиотикам, вылечить его очень сложно. Но ведь кошки же как-то справляются!
Авторы исследования предположили, что организм кошек способен естественным образом способен бороться со Staphylococcus pseudintermedius. Чтобы это проверить, они вырастили колонии «кошачьих» бактерий в одной среде с патогеном. В результате ученые идентифицировали штамм кошачьих бактерий под названием Staphylococcus felis, который отлично подавлял рост MRSP.
Этот особый штамм естественным образом продуцирует антибиотики, которые убивают MRSP, разрушая его клеточную стенку и увеличивая производство токсичных свободных радикалов. А устойчивости к этому антибиотику патоген выработать не может, так как у S. felis есть четыре гена, которые кодируют четыре различных антимикробных пептида. Каждый из этих антибиотиков способен убить MRSP сам по себе, а вместе это просто бомба, направленная против Staphylococcus pseudintermedius.
Ученые решили проверить эту теорию на практике. Испытания провели на мышах, страдающих от атопического дерматита: грызунов обработали искусственно выращенными кошачьими бактериями. В результате покраснения на телах мышей значительно уменьшились.
Исследовали планируют разрабатывать эту тему дальше и создать новый метод лечения дерматита у людей.
От чего еще лечат кошки
Ученые выяснили, что с помощью паразитов, главными переносчиками которых являются кошки, можно вылечить некоторые виды рака. Речь идет о паразите Toxoplasma gondii, который может помочь в борьбе с холодными опухолями.
Также милые домашние любимцы положительно влияют на психику человека. По мнению специалистов, весь секрет в терапевтическом урчании и особом дыхании.
Кроме того, ученые из Эдинбурга провели исследование и установили, что у владельцев кошек риск инфаркта и инсульта снижен примерно на 18-20 % по сравнению с теми, у кого нет дома питомца.
Кстати
Одной из причин появления дерматита может стать так называемая «пищевая моль». Какие болезни еще она вызывает, где можно столкнуться с этим вредителем и как защитить от него свой дом — читайте ЗДЕСЬ.
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