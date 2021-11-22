Специалисты изучили бактерию Staphylococcus pseudintermedius — MRSP. Чаще всего они обитают на коже, на носу и в ротовой полости котов. Если животное здорово, бактерия не оказывает на него негативного влияния. А вот когда организм кошки ослаблен, бактерия может спровоцировать развитие различных кожных болезней — атопического дерматита, экземы. Этот патоген устойчив к антибиотикам, вылечить его очень сложно. Но ведь кошки же как-то справляются!

Авторы исследования предположили, что организм кошек способен естественным образом способен бороться со Staphylococcus pseudintermedius. Чтобы это проверить, они вырастили колонии «кошачьих» бактерий в одной среде с патогеном. В результате ученые идентифицировали штамм кошачьих бактерий под названием Staphylococcus felis, который отлично подавлял рост MRSP.

Этот особый штамм естественным образом продуцирует антибиотики, которые убивают MRSP, разрушая его клеточную стенку и увеличивая производство токсичных свободных радикалов. А устойчивости к этому антибиотику патоген выработать не может, так как у S. felis есть четыре гена, которые кодируют четыре различных антимикробных пептида. Каждый из этих антибиотиков способен убить MRSP сам по себе, а вместе это просто бомба, направленная против Staphylococcus pseudintermedius.