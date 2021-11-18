Еще не завершилась в мире «гонка вакцин», ученые продолжают искать ту самую формулу, которая не просто снизит риск заболевания и тяжелого течения ковида, а полностью исключит заражение. Одновременно началась «гонка лекарств»: друг за другом множатся сообщения, что фармакологам удалось создать сверхэффективный препарат от вируса. В России ученые исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук разрабатывают препарат, который блокирует взаимодействие вируса с рецепторами.
Вадим Макаров
Фармацевтика
Заведующий лаборатории биомедицинской химии Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, доктор фармацевтических наук
Испытано на хомяках
- Целый ряд препаратов уже выведен на рынок, мы их знаем: ремдесивир, гидроксихлорохин, фавипиравир, молнупиравир, где-то они уже прошли регистрацию где-то она ожидается, — сказал заведующий лаборатории биомедицинской химии, доктор фармацевтических наук Вадим Макаров. — С точки зрения химика на формулы препаратов — все молекулы похожи друг на друга, отличаются одним лишь небольшим заместителем. Многие делают производные одного и того же.
В исследовательском центре пытаются, и вполне успешно, по заверениям ученых, создать препарат, который бы блокировал взаимодействие патогена и клетки хозяина. PDSTP, так в рабочей версии называется препарат, будет средством 2 в 1: и для профилактики, и для лечения. В процессе задействовано сразу несколько крупных медицинских научных центров России.
- Мы создали малую молекулу, которая отвечает за блокаду вируса при прикреплении к клетке, — объяснил Вадим Макаров. — Наша молекула присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина. Вирус к ней уже не может прицепиться. Таким образом прекращается репликация — воспроизведение вируса.
При этом молекула может действовать не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы. В теории, она способна защитить от герпеса, ВИЧ, цитомегаловируса и даже вируса Нипах, который ВОЗ считает следующей смертельной угрозой для человечества. Есть мнение, что у вируса Нипах остался один шаг до передачи от человека к человеку.
- Все испытания проводятся по протоколам, молекула показывает высокий уровень безопасности, — говорит Макаров. — Чтобы быть уверенными в заявленной активности нашей молекулы, мы проводим испытания не только в России, но и в иностранных лабораториях.
По мнению фармакологов, у PDSTP довольно большой потенциал. Его уже проверили на животной модели. Сирийских хомяков заразили интерназально, лечить начинали только на 3 день, когда уже развивалась серьезная легочная патология. Обычно же препараты на этой стадии испытания дают уже с первого дня.
PDSTP облегчил симптомы, восстановилась масса тела хомяка, уменьшились масса легких и селезенки, вещество оказалось эффективным для лечения пневмонии, вызванной SARS-CoV-2.
Ученый признался, что еще одна задача, которую поставила перед собой лаборатория — создать препарат, который был бы дешевым и доступным.
- Разработанные средства достаточно дорогие, у нас же продукт, который можно легко сделать, — заверил заведующий лабораторией биомедицинской химии. — Предполагается, что выпускать его станут в форме спрея, чтобы заблокировать вирус при попадании в дыхательные пути.
Сейчас уже создан прототип лекарственной формы, ведутся доклинические исследования. Они завершатся примерно в марте-апреле 2022 года. Ученые собираются сразу после этого подавать материал на первую фазу клинических испытаний.
По моим данным, подобных разработок, которые используют этот же механизм, сейчас не существует, — говорит Макаров.
Защитный энтеровирус
Но это не единственная потенциальная разработка российских ученых для лечения и предупреждения COVID-19. Микробиолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал об еще одном потенциальном средстве — вакцине на основе «полезных» энтеровирусов.
Петр Чумаков
Молекулярная биология
Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН
- Пандемия показала нашу уязвимость перед внезапными вирусами, с которым ранее человечество не встречалось, — сказал академик Петр Чумаков. — В первый год она унесла более миллиона жизней. Сейчас уже больше пяти миллионов. Новая коронавирусная инфекция может быть первой в чреде смертельных пандемий. Хотя мы и не знаем происхождения именно этого вируса — природный он, или искусственный. Но современная технология в принципе позволяет создавать смертельные вирусы. В будущем мы можем увидеть другие пандемии, которые будут решать геополитические задачи. И важно сейчас продумать создание средств, которые защитят население от таких вызовов.
Вернуться Петр Чумаков предлагает к исследованиям, которые начались в СССР полвека назад. Для самого академика это еще и семейная история. В этих исследованиях участвовал его отец, советский вирусолог, академик, основатель и первый директор Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, Михаил Чумаков, и его мать, вирусолог Марина Ворошилова.
История началась после тотальной ликвидацией полиомиелита в 1959–1962 годах. У привитых детей вели мониторинг антител. И выяснилось, что у части детей они так и не образовались. Причиной стало то, что в кишечнике у них находились непатогенные энтеровирусы. И они обеспечивали защиту от реинфекции другими вирусами, будто бы «отпугивали» все остальные.
На основе полученных данных создали панель энтеровирусов: все они оказались безопасными для здоровья и высокоэффективными против вирусных инфекций.
- Ученые создали работу о полезных вирусах, которые возможно применять в профилактических и лечебных целях, — объяснил Петр Чумаков — Была масса возражений, что штаммы могут быть потенциально болезнетворными, но это не так, они отличаются по структуре.
Испытания вакцин на основе полезных энтеровирусов проводили три года в различных городах и республиках союза. Изучали их влияние на вспышки сезонных ОРВИ и гриппов. Удалось снизить риск заражения при комбинировании живой энцефалитной вакцины (ЖЭВ) и живой полиомиелитной вакцины (ЖПВ) в 3,35 раза. То есть достигнуто существенное снижение. Они показали лучший результат, даже по сравнению со специфической вакциной от гриппа.
- Живая энтеровирусная вакцина помогла снизить силу симптомов и сроки вспышки энтеровируса в Болгарии в 1978 году, — рассказал Петр Чумаков. — Но такая вакцина может защищать от многих вирусных инфекций. При этом защита возникает быстро и длится около 3 недель. Вводится как перорально, так и интерназально, проста для массового применения, дешевая и долго хранится.
Может использоваться даже в качестве защиты от биологического оружия или вспышки неизвестного ранее заболевания.
Сейчас ЖЭВ разрабатывают для лечения рака. Но клинические испытания можно расширить и на вирусы.
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