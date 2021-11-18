- Мы создали малую молекулу, которая отвечает за блокаду вируса при прикреплении к клетке, — объяснил Вадим Макаров. — Наша молекула присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина. Вирус к ней уже не может прицепиться. Таким образом прекращается репликация — воспроизведение вируса.

При этом молекула может действовать не только на SARS-CoV-2, но и на другие вирусы. В теории, она способна защитить от герпеса, ВИЧ, цитомегаловируса и даже вируса Нипах, который ВОЗ считает следующей смертельной угрозой для человечества. Есть мнение, что у вируса Нипах остался один шаг до передачи от человека к человеку.

- Все испытания проводятся по протоколам, молекула показывает высокий уровень безопасности, — говорит Макаров. — Чтобы быть уверенными в заявленной активности нашей молекулы, мы проводим испытания не только в России, но и в иностранных лабораториях.