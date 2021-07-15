Из-за пандемии COVID-19 в мире резко снизилась детская плановая вакцинация. Примерно 23 миллиона человек пропустили основные прививки в 2020 году. Это самый высокий показатель начиная с 2009 года.

«До 17 миллионов детей, вероятно, не получили вообще ни одной вакцины в течение года, что только усугубляет ситуацию», — обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения.

Особенно серьезно сложившаяся ситуация может ударить по детям, которые живут в странах, затронутых военными конфликтами, малышей родителей с низким доходом.

«Мы отказались от других прививок из-за ситуации с COVID-19 и оставили детей в опасности от разрушительных, но предотвратимых заболеваний: кори, полиомиелита или менингита, — сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус. — Вспышки заболеваний будут катастрофой для общества и системы здравоохранения, которые уже борются с новой коронавирусной инфекцией».