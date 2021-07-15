Из-за пандемии COVID-19 в мире резко снизилась детская плановая вакцинация. Примерно 23 миллиона человек пропустили основные прививки в 2020 году. Это самый высокий показатель начиная с 2009 года.
«До 17 миллионов детей, вероятно, не получили вообще ни одной вакцины в течение года, что только усугубляет ситуацию», — обеспокоены во Всемирной организации здравоохранения.
Особенно серьезно сложившаяся ситуация может ударить по детям, которые живут в странах, затронутых военными конфликтами, малышей родителей с низким доходом.
«Мы отказались от других прививок из-за ситуации с COVID-19 и оставили детей в опасности от разрушительных, но предотвратимых заболеваний: кори, полиомиелита или менингита, — сказал генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебрейесус. — Вспышки заболеваний будут катастрофой для общества и системы здравоохранения, которые уже борются с новой коронавирусной инфекцией».
Больше всего от сбоев в иммунизации пострадали Юго-Восточная Азия и Восточное Средиземноморье. Около 3,5 миллиона детей, по сравнению с 2019 годом не получили первую вакцину против дифтерии, столбняка и коклюша, 3 миллиона — первую дозу против кори.
Тенденция на снижение вакцинации появилась еще до пандемии, это отразилось во вспышках кори даже в благополучных странах. Виновато недостаточной финансирование, дезинформация о вакцинах. В 2020 году к этим факторам добавились закрытые клиники, страх людей заразиться при обращении за медпомощью, недостаток персонала.
«Пандемия только усугубила ситуацию», — уверена исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Для того, чтобы защититься от кори, необходимо, чтобы от нее было привито 95 процентов детей. Уже сейчас этот показатель значительно ниже, он едва дотягивает до 83 процентов.
Только цифры
1,6 млн девочек — не получили прививку против вируса папилломы человека (ВПЧ).
22,7 млн детей — пропустили прививки против дифтерии, столбняка, коклюша (АКДС).
22,3 млн детей — не прошли вакцинацию против кори.
Комментарии3