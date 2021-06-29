Прививки от коронавируса россиянам в возрасте до 18 лет пока не делают. Ни одна из четырех существующих вакцин — Спутник, ЭпиВакКорона, Ковивак и Лайт, не были испытана на детях. А вот в Китае клинические испытания подтвердили эффективность разработанной в КНР вакцины CoronaVac для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом говорится в опубликованном в научном журнале
Две дозы CoronaVac, вакцины против COVID-19, производимой китайской фирмой Sinovac, безопасны и вызывают сильный иммунный ответ и выработку антител у детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, говорится в исследовании.
После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма — в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела обнаружены не были. Всего в исследовании участвовали 550 детей в период с 31 октября по 30 декабря.
Исследователи отметили, что иммунные ответы у детей и подростков были выше, чем у взрослых в возрасте 18-59 лет и пожилых людей в возрасте 60 лет и старше. Это согласуется с результатами других испытаний вакцин, которые показывают, что иммунный ответ снижается с возрастом.
Ответы Т-клеток в исследовании не оценивались, заявили ученые. Кроме того, все участники эксперимента были национальности хань — это самая большая этногруппа КНР. Но исследователи говорят о необходимости более масштабных экспериментов в других регионах и с участием многоэтнических групп населения.
Ранее в Китае уже разрешили экстренное использование CoronaVac для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Это первая вакцина в мире, которую разрешили для детей со столь раннего возраста.
До этого крупная фармацевтическая компания США Pfizer объявила, что ее вакцина безопасна для детей старше 12 лет. В некоторых странах уже начали прививать от коронавируса подростков именно этим препаратом.
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