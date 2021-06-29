Прививки от коронавируса россиянам в возрасте до 18 лет пока не делают. Ни одна из четырех существующих вакцин — Спутник, ЭпиВакКорона, Ковивак и Лайт, не были испытана на детях. А вот в Китае клинические испытания подтвердили эффективность разработанной в КНР вакцины CoronaVac для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Об этом говорится в опубликованном в научном журнале Lancet результате первой и второй фаз испытаний.

Две дозы CoronaVac, вакцины против COVID-19, производимой китайской фирмой Sinovac, безопасны и вызывают сильный иммунный ответ и выработку антител у детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет, говорится в исследовании.

После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма — в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела обнаружены не были. Всего в исследовании участвовали 550 детей в период с 31 октября по 30 декабря.