Вакцина от COVID-19 может стать причиной проблем с сердцем у подростков

«Вероятно, существует связь между второй дозой вакцины и миокардитом у подростков, но с возрастом риск получить осложнения значительно снижается», — говорится в первом отчете, который уже поступил в Министерство здравоохранения.

Выводы экспертов будут учитывать перед стартом вакцинации подростков от 12 до 15 лет, который запланирован в Израиле в ближайшее время.

Медики не склонны считать ситуацию угрожающей здоровью привитых. Количество осложнений в виде миокардита ничтожно мало, по сравнению с общим числом привитых.

Вакцина Pfizer считается одной из самых безопасных в плане побочных действий. Однако поступают редкие сообщения о возможных последствиях прививки. Некоторые отмечают временный паралич лицевого нерва, кто-то жалуется на металлический привкус во рту.

Чаще в сводки серьезных побочных реакций попадает другая импортная вакцина AstraZeneca. Ее связывают с образованием тромбов, опасностью инсульта и прочими осложнениями.