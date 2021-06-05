Вакцина от COVID-19 может стать причиной проблем с сердцем у подростков

Вопрос о возможной связи вакцины Pfizer и воспалением сердечной мышцы изучали сразу три команды экспертов: представители Тель-Авивского, Хайфского университетов, Техниона, специалисты национального центра контроля заболеваний и сотрудники эпидемиологического отдела
С декабря 2020 года по май 2021-го в стране зафиксировали 275 случаев миокардита. Большая половина из них, 148, стала развиваться после прививки вакциной Pfizer.
«27 случаев мы зафиксировали уже после первой дозы», — уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Израиля.
Еще 121 случай воспаления миокарда произошел в течение месяца после второй дозы вакцины. Известно, что заболеванию сердца оказались больше подвержены юноши в возрасте от 16 до 19 лет. Большинство перенесли миокардит легко, они провели в больнице не более четырех дней. К сожалению, есть и случаи смерти. От миокардита скончались два пациента.
«Вероятно, существует связь между второй дозой вакцины и миокардитом у подростков, но с возрастом риск получить осложнения значительно снижается», — говорится в первом отчете, который уже поступил в Министерство здравоохранения.
Выводы экспертов будут учитывать перед стартом вакцинации подростков от 12 до 15 лет, который запланирован в Израиле в ближайшее время.
Медики не склонны считать ситуацию угрожающей здоровью привитых. Количество осложнений в виде миокардита ничтожно мало, по сравнению с общим числом привитых.
Вакцина Pfizer считается одной из самых безопасных в плане побочных действий. Однако поступают редкие сообщения о возможных последствиях прививки. Некоторые отмечают временный паралич лицевого нерва, кто-то жалуется на металлический привкус во рту.
Чаще в сводки серьезных побочных реакций попадает другая импортная вакцина AstraZeneca. Ее связывают с образованием тромбов, опасностью инсульта и прочими осложнениями.
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