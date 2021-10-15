Выводы ученых подтвердили — прием статинов связан с более низким риском смерти от COVID-19. Однако эксперты призвали с осторожностью относиться к этим результатам и подчеркнули, что они не доказывают, что статины напрямую влияют на уровень смертности.

- В целом, наши результаты подтверждают, что резонно продолжать использововать статины при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и высоком уровне холестерина в крови в соответствии с текущими рекомендациями во время пандемии коронавируса, — рассказал один из авторов исследования Виктор Альквист из Каролинского института.

Кардиолог Тим Чико, профессор медицины Университета Шеффилда, отметил, что пока не ясно, почему статины могут помочь пациентам с COVID-19.

- Коронавирус может вызывать серьезные инфекции легких и воспаление кровеносных сосудов, — сказал он. — А поскольку статины как раз уменьшают воспаление в кровеносных сосудах, поэтому и говорят о том, что прием препаратов от холестерина может улучшить исход при COVID-19.