Лекарства, снижающие уровень холестерина, одни из самых популярных в мире. Их действие направлено на то, чтобы снизить воспаление в кровеносных сосудах. У экспертов резонно возник вопрос — способны ли эти препараты помочь в лечении пациентов с COVID-19? Исследование, как влияют статины на исход болезни, летом 2021 года провели ученые Калифорнийского университета. Тогда выборка была не большой — изучались данные 10 тысяч пациентов. Спустя полгода к вопросу вновь обратились исследователи — из Каролинского университета.
Большое исследование, в котором изучалась взаимосвязь между препаратами от холестерина и смертностью от ковид, опубликовано в журнале PLOS Medicine, пишет
Выводы ученых подтвердили — прием статинов связан с более низким риском смерти от COVID-19. Однако эксперты призвали с осторожностью относиться к этим результатам и подчеркнули, что они не доказывают, что статины напрямую влияют на уровень смертности.
- В целом, наши результаты подтверждают, что резонно продолжать использововать статины при наличии сердечно-сосудистых заболеваний и высоком уровне холестерина в крови в соответствии с текущими рекомендациями во время пандемии коронавируса, — рассказал один из авторов исследования Виктор Альквист из Каролинского института.
Кардиолог Тим Чико, профессор медицины Университета Шеффилда, отметил, что пока не ясно, почему статины могут помочь пациентам с COVID-19.
- Коронавирус может вызывать серьезные инфекции легких и воспаление кровеносных сосудов, — сказал он. — А поскольку статины как раз уменьшают воспаление в кровеносных сосудах, поэтому и говорят о том, что прием препаратов от холестерина может улучшить исход при COVID-19.
Чико также призвал к осторожности после того, как другие лекарства, которые изначально считались многообещающими для пациентов с ковид, не показали нужной эффективности.
- Эти результаты никоим образом не оправдывают использование статинов для лечения COVID-19. У нас уже есть эффективные способы снизить риски — социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок и вакцинация, а также использование методов и лекарств с доказанной эффективностью (речь про препарат с активным действующим веществом натрия дексаметазона фосфат, который используют для подавления системного воспаления) у людей с тяжелым COVID-19.
Ранее у российских врачей спросили, какие препараты они назначают для лечения COVID-19 и какие из них они сами считают наиболее эффективными и безопасными. Респондентам было предложено выбрать несколько лекарств из перечня, всего 11 наименований.
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