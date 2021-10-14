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Как быстро избавиться от простудного заболевания, ОРВИ или ковида в легкой степени? Многие, оставшиеся лечиться дома, принимаются горстями пить противовирусные препараты, «накидываются» на шипучие витамины, но забывают о том, что реально поможет поправиться быстрее.

Елена Черненко

терапевт

врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.

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Ошибки при лечении ОРВИ и COVID-19

№ 1 — пить мало воды

Чтобы наш организм мог нормально функционировать, необходимо поддерживать правильный водный баланс. Обязательно пить теплую воду во время болезни. Неплохо, если напитки будут с витамином С — морсы, отвары, разведенные натуральные соки. Но надо помнить, что они не дают гарантии, что симптомы заболевания исчезнут.

- Отдавайте предпочтение теплой воде во время болезни, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Оптимальное соотношение воды к другим жидкостям должно быть 70 к 30. Она бесплатна, без калорий и сахара, быстро всасывается, то есть быстрее «приступает к работе».

Во время болезни при температуре надо пить ДО 100 мл жидкости на килограмм веса, и ДО 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры.

№2 — не проветривать помещение

Вирусы не любят высокую влажность, но и в сухом помещении поправиться будет гораздо сложнее, тем более, если оно еще и очень хорошо протапливается.

- В помещении, где находится пациент, должно быть прохладно и чисто, увлажненный воздух — 40%-60%, температура воздуха — 19-20 градусов в спальне, — поясняет врач-терапевт.

Обязательно также как можно чаще проветривать помещение и при возможности облучать УФ-лампами (кварцевать). Это снизит вирусную и бактериальную нагрузку и вероятность осложнений.

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№3 — не отдыхать

Организму нужно время, чтобы восстановиться и побороть инфекцию, поэтому дайте ему как можно больше шансов. Но при этом важно соблюдать баланс — не надо все время лежать, если вы лечитесь дома, но и не стоит переутомляться — начать готовить, стирать, убирать, мыть полы и так далее.

- Физически себя перегружать во время болезни не надо, — советует Елена Черненко. — Но если нет температуры, не стоит лежать — сидите, ходите по квартире, но не мойте посуду, полы, не устраивайте генеральных уборок — даже если хорошо себя чувствуете.

№4 — страдать и думать о плохом

Позитивный настрой — очень важен для быстрого выздоровления. Врачи категорически не советуют во время болезни бояться «страшных» симптомов, все время говорить о том, как может ухудшиться их состояние, заранее просчитывать варианты — как попасть в больницу и так далее.

- Обязательно нужно смотреть позитивные фильмы, настраиваться на позитивные эмоции, радовать себя, баловать и делать приятные вещи, общаться с близкими (по телефону), — рекомендует терапевт.

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№5 — не принимать витамин D и цинк

Витамин D активирует антимикробную защиту, противовирусный иммунитет, подавляет воспалительные реакции. Эффективной и безопасной дозой считается 1000-2000 МЕ витамина D в сутки.

Цинк важен для формирования полноценного и адекватного иммунного ответа, это сильный антиоксидант, который предотвращает окислительное повреждение клеток.

- Если принимать препараты цинка от 3-5 месяцев, уменьшается риск простудных заболеваний, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Кроме того, при первых симптомах простуды нужно увеличить дозу приема цинка, так как наступает «цинковый провал». На фоне увеличенной дозы процесс выздоровления пойдет значительно быстрее. Удивительно, но это так.

Анна Майская