- Отдавайте предпочтение теплой воде во время болезни, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Оптимальное соотношение воды к другим жидкостям должно быть 70 к 30. Она бесплатна, без калорий и сахара, быстро всасывается, то есть быстрее «приступает к работе».

Во время болезни при температуре надо пить ДО 100 мл жидкости на килограмм веса, и ДО 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры.

№2 — не проветривать помещение

Вирусы не любят высокую влажность, но и в сухом помещении поправиться будет гораздо сложнее, тем более, если оно еще и очень хорошо протапливается.

- В помещении, где находится пациент, должно быть прохладно и чисто, увлажненный воздух — 40%-60%, температура воздуха — 19-20 градусов в спальне, — поясняет врач-терапевт.

Обязательно также как можно чаще проветривать помещение и при возможности облучать УФ-лампами (кварцевать). Это снизит вирусную и бактериальную нагрузку и вероятность осложнений.