Как быстро избавиться от простудного заболевания, ОРВИ или ковида в легкой степени? Многие, оставшиеся лечиться дома, принимаются горстями пить противовирусные препараты, «накидываются» на шипучие витамины, но забывают о том, что реально поможет поправиться быстрее.
Елена Черненко
терапевт
врач-терапевт, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
Ошибки при лечении ОРВИ и COVID-19
№ 1 — пить мало воды
Чтобы наш организм мог нормально функционировать, необходимо поддерживать правильный водный баланс. Обязательно пить теплую воду во время болезни. Неплохо, если напитки будут с витамином С — морсы, отвары, разведенные натуральные соки. Но надо помнить, что они не дают гарантии, что симптомы заболевания исчезнут.
- Отдавайте предпочтение теплой воде во время болезни, — поясняет врач-терапевт Елена Черненко. — Оптимальное соотношение воды к другим жидкостям должно быть 70 к 30. Она бесплатна, без калорий и сахара, быстро всасывается, то есть быстрее «приступает к работе».
Во время болезни при температуре надо пить ДО 100 мл жидкости на килограмм веса, и ДО 50 мл на кг веса — при кашле, насморке и ОРВИ без температуры.
№2 — не проветривать помещение
Вирусы не любят высокую влажность, но и в сухом помещении поправиться будет гораздо сложнее, тем более, если оно еще и очень хорошо протапливается.
- В помещении, где находится пациент, должно быть прохладно и чисто, увлажненный воздух — 40%-60%, температура воздуха — 19-20 градусов в спальне, — поясняет врач-терапевт.
Обязательно также как можно чаще проветривать помещение и при возможности облучать УФ-лампами (кварцевать). Это снизит вирусную и бактериальную нагрузку и вероятность осложнений.
№3 — не отдыхать
Организму нужно время, чтобы восстановиться и побороть инфекцию, поэтому дайте ему как можно больше шансов. Но при этом важно соблюдать баланс — не надо все время лежать, если вы лечитесь дома, но и не стоит переутомляться — начать готовить, стирать, убирать, мыть полы и так далее.
- Физически себя перегружать во время болезни не надо, — советует Елена Черненко. — Но если нет температуры, не стоит лежать — сидите, ходите по квартире, но не мойте посуду, полы, не устраивайте генеральных уборок — даже если хорошо себя чувствуете.
№4 — страдать и думать о плохом
Позитивный настрой — очень важен для быстрого выздоровления. Врачи категорически не советуют во время болезни бояться «страшных» симптомов, все время говорить о том, как может ухудшиться их состояние, заранее просчитывать варианты — как попасть в больницу и так далее.
- Обязательно нужно смотреть позитивные фильмы, настраиваться на позитивные эмоции, радовать себя, баловать и делать приятные вещи, общаться с близкими (по телефону), — рекомендует терапевт.
№5 — не принимать витамин D и цинк
Витамин D активирует антимикробную защиту, противовирусный иммунитет, подавляет воспалительные реакции. Эффективной и безопасной дозой считается 1000-2000 МЕ витамина D в сутки.
Цинк важен для формирования полноценного и адекватного иммунного ответа, это сильный антиоксидант, который предотвращает окислительное повреждение клеток.
- Если принимать препараты цинка от 3-5 месяцев, уменьшается риск простудных заболеваний, — рассказала «Доктору Питеру» врач Ирина Юзуп. — Кроме того, при первых симптомах простуды нужно увеличить дозу приема цинка, так как наступает «цинковый провал». На фоне увеличенной дозы процесс выздоровления пойдет значительно быстрее. Удивительно, но это так.
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