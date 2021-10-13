Когда мы заражаемся ОРВИ, то заложенный нос — обязательный симптом. К нему также могут добавиться боль в горле, слабость, температура. У многих даже после выздоровления нос не дышит еще несколько дней — приходится носить с собой капли и платочки.
Нос может закладывать не только при простуде. Причин может быть множество, например:
аллергия (например, на табачный дым);
синусит;
грипп;
пищевая аллергия;
внешние раздражители (выхлопные газы автомобилей);
в очень редких случаях заложенность носа может быть вызвана опухолью.
Существует несколько способов, которые во время болезни помогут вам избавиться от заложенности носа,
Паровые ингаляции
Налейте кипяток из чайника в большую миску или таз и поставьте на стол (будьте осторожны, ведь легко обжечься). Затем сядьте на стул и наклонитесь над горячей водой. Дышите спокойно. Время процедуры — от 5 до 10 минут.
«Как вариант, вы можете купить паровой ингалятор в аптеке и дышать паром через маску», — комментируют врачи.
Накрывать голову полотенцем, как это делали наши мамы и бабушки, не надо — слишком велик риск ожога слизистых и кожи. С детьми такую манипуляцию тоже лучше не проделывать.
Соленая вода
Некоторые врачи рекомендуют промывать нос физиологическим раствором. В аптеке можно купить как раствор, так и капли на его основе. Есть в продаже и специальная морская вода, которую наливают во флакончики с насадкой-спреем. Как правило, она стоит дорого, в отличие от физраствора.
Чтобы промыть нос, можно налить раствор в чайную ложку, зажать одну ноздрю, а второй как бы «вдохнуть» содержимое. Соленая вода делает слизь в носу жиже, поэтому вы сможете легко высморкаться после такой процедуры.
Теплый компресс
Смочите два платка в теплой воде. Один положите на нос, второй — на лоб, по линии бровей.
Тепло поможет снять воспаление и облегчить дыхание. Важная деталь: компресс должен быть теплым, а не горячим.
Острая еда
Этот способ подойдет тем, у кого нет реакции ЖКТ на острую пищу. Такая еда провоцирует отток слизи в организме. Для того, чтобы начать дышать свободно, врачи рекомендуют добавить в меню следующие продукты:
васаби;
перец чили;
имбирь;
чеснок;
куркуму.
Особое положение головы
Этот способ поможет вам не просыпаться от заложенного носа по ночам. Пока вы болеете, старайтесь укладываться так, чтобы голова была слегка приподнятой. Для этого можно использовать две подушки.
«Такая поза поможет избежать скопления слизи в пазухах. Засыпайте на спине, под головой — две подушки. Нужно, чтобы ваша голова находилась под немного большим углом, чем тело», — пояснили врачи.
Когда пора к врачу
Однако не всегда заложенный нос — это повод лечиться дома. Иногда без помощи специалиста не обойтись. Медики рассказали, когда с заложенным носом уже точно пора бежать к врачу:
заложенность не проходит больше двух недель;
вы не можете определить причину заложенности;
вы стали страдать от кровотечений или сгустков крови в слизи;
постоянно не дышит только одна ноздря и никакие способы не помогают;
к заложенности добавились жар и высокая температура;
нос так заложен, что трудно дышать во время приема пищи;
вы в принципе очень плохо себя чувствуете, у вас совсем нет сил.
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