Когда мы заражаемся ОРВИ, то заложенный нос — обязательный симптом. К нему также могут добавиться боль в горле, слабость, температура. У многих даже после выздоровления нос не дышит еще несколько дней — приходится носить с собой капли и платочки.

Нос может закладывать не только при простуде. Причин может быть множество, например:

аллергия (например, на табачный дым);

синусит;

грипп;

пищевая аллергия;

внешние раздражители (выхлопные газы автомобилей);

в очень редких случаях заложенность носа может быть вызвана опухолью.

Существует несколько способов, которые во время болезни помогут вам избавиться от заложенности носа, пишет британское издание Express. Американские врачи составили список рекомендаций — они должны помочь вам справиться с этим неприятным симптомом.

Паровые ингаляции

Налейте кипяток из чайника в большую миску или таз и поставьте на стол (будьте осторожны, ведь легко обжечься). Затем сядьте на стул и наклонитесь над горячей водой. Дышите спокойно. Время процедуры — от 5 до 10 минут.

«Как вариант, вы можете купить паровой ингалятор в аптеке и дышать паром через маску», — комментируют врачи.

Накрывать голову полотенцем, как это делали наши мамы и бабушки, не надо — слишком велик риск ожога слизистых и кожи. С детьми такую манипуляцию тоже лучше не проделывать.

Соленая вода

Некоторые врачи рекомендуют промывать нос физиологическим раствором. В аптеке можно купить как раствор, так и капли на его основе. Есть в продаже и специальная морская вода, которую наливают во флакончики с насадкой-спреем. Как правило, она стоит дорого, в отличие от физраствора.

Чтобы промыть нос, можно налить раствор в чайную ложку, зажать одну ноздрю, а второй как бы «вдохнуть» содержимое. Соленая вода делает слизь в носу жиже, поэтому вы сможете легко высморкаться после такой процедуры.