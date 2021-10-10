Самые обычные ежедневные привычки могут помочь вам стать здоровее и красивее, уверен доктор Майк Мосли. Главное, все правильно «подсчитать». Чтобы легче запомнить, сколько кружек кофе надо пить в день, а сколько минут лучше всего медитировать, доктор придумал забавный способ — соотнести каждую полезную привычку с определенной цифрой.
1 холодный душ в день
«Раньше я не любил мыться холодной водой. Однако решил изменить свою точку зрения после разговора с профессором физиологии Майком Типтоном», — рассказал Мосли изданию
Поэтому первая рекомендация эксперта звучит так: после того, как вы помоетесь, постойте немного под прохладной водой. Холодный душ с утра поможет укрепить вашу иммунную и сердечно-сосудистые системы.
2 прогулки
Если быть точнее, то 2 «бодрые» прогулки, говорит Мосли. Доктор не использует никаких фитнес-браслетов, чтобы измерять количество шагов. Раньше у него был такой аксессуар, он даже отслеживал принятую норму — 10 тысяч шагов в день.
Но теперь доктор отказался от такой практики. «Прогулка должна быть быстрой — не менее 100 шагов в минуту (120 шагов — это скорость бега трусцой). Повторять 2 раза в день».
3 чашки кофе
Многие любят кофе за его вкус и бодрящие свойства, однако нужно помнить о норме, говорит Мосли. Избыток этого напитка может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и бессонницу.
Три чашки в день — это как раз допустимая норма. Доктор приводит в пример исследование, в котором 500 испытуемых пили по 2-3 чашки бодрящего напитка каждый день. Эксперимент показал: участники оказались менее склонны развитию депрессии (вероятность была ниже на 15%) нежели те, кто пил по 1 чашке кофе в день или вовсе отказался от напитка.
4 стакана воды
Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. Но Доктор Мосли не считает, что все обязаны выпивать именно эту норму.
Эксперт уверен: достаточно всего 4 стаканов воды. У доктора в правилах выпивать по стакану во время каждого приема пищи, а также еще один стакан в течение дня. Плюс чай или кофе. «Когда вы пьете воду во время еды, то съедаете меньше. И даже легкое обезвоживание может привести к снижения когнитивных способностей», — комментирует он.
5 маленьких порций еды
Лучше есть мало, но часто, чем много, но редко — принцип хорошего пищеварения и стройной фигуры. К каждому приему пищи врач советуют добавлять хотя бы немного овощей или фруктов. Это сделает блюдо полезнее и вы не съедите слишком много.
6 походов в туалет
Частота, с которой вы ходите «по маленькому», тоже может указать на проблемы со здоровьем. Конечно, все зависит и от количества выпитой жидкости и возраста (пожилым людям туалет нужен гораздо чаще).
Но все же оптимально ходить «по делам» не больше 6-7 раз за день. И не нужно перед каждый уходом из дома забегать в туалет «на всякий случай» — это может спровоцировать гиперактивность мочевого пузыря.
7 минут тренировок
Существуют специальные программы, которые обеспечивают людей кратковременными, но эффективными тренировками. И достаточно все лишь семи минут в день, чтобы улучшить свое здоровье. Главное — регулярность.
«Уделяйте своему тело хотя бы по 7 минут в день. Вы можете найти множество бесплатных приложений для семиминутных тренировок, которые обычно состоят из 30 секунд активности и десятисекундного перерыва перед следующим упражнением», — говорит доктор.
8 часов сна
Здоровый сон также важен для организма, как правильное питание и физические нагрузки. Многие «ремонтные» работы происходят как раз пока вы спите. Поэтому старайтесь отводить на сон не менее 8 часов, а также ложиться в одно и то же время.
9 орехов
«Чтобы быть здоровым, нужно съедать горстку орехов и горстку изюма каждый день», — гласит тибетская мудрость. Доктор Мосли советует съедать каждый день по 9 орехов — миндальных или грецких. Это полезно для мозга и сердца. «Несмотря на то, что орехи богаты жирами, высокое содержание клетчатки в них означает, что небольшая горсть в день также может помочь вам похудеть».
10 минут медитации
Выделите 10 минут, которые вы проведете наедине с самим собой. Чтобы медитировать, не нужно долго учиться — сейчас масса приложений, которые помогут вам расслабиться, настроиться на правильное дыхание и очистить голову от негативных мыслей. Такие практики помогут лучше спать, улучшать когнитивные способности и уменьшат раздражительность.
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