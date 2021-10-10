Самые обычные ежедневные привычки могут помочь вам стать здоровее и красивее, уверен доктор Майк Мосли. Главное, все правильно «подсчитать». Чтобы легче запомнить, сколько кружек кофе надо пить в день, а сколько минут лучше всего медитировать, доктор придумал забавный способ — соотнести каждую полезную привычку с определенной цифрой.

1 холодный душ в день

«Раньше я не любил мыться холодной водой. Однако решил изменить свою точку зрения после разговора с профессором физиологии Майком Типтоном», — рассказал Мосли изданию Daily Mail.

Поэтому первая рекомендация эксперта звучит так: после того, как вы помоетесь, постойте немного под прохладной водой. Холодный душ с утра поможет укрепить вашу иммунную и сердечно-сосудистые системы.

2 прогулки

Если быть точнее, то 2 «бодрые» прогулки, говорит Мосли. Доктор не использует никаких фитнес-браслетов, чтобы измерять количество шагов. Раньше у него был такой аксессуар, он даже отслеживал принятую норму — 10 тысяч шагов в день.

Но теперь доктор отказался от такой практики. «Прогулка должна быть быстрой — не менее 100 шагов в минуту (120 шагов — это скорость бега трусцой). Повторять 2 раза в день».

3 чашки кофе

Многие любят кофе за его вкус и бодрящие свойства, однако нужно помнить о норме, говорит Мосли. Избыток этого напитка может спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний и бессонницу.