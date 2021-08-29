«По содержанию относительно жиров и по наполнению минеральными веществами лидирует миндаль. В его составе очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости. Также хороши пекан, макадамия, грецкий орех», —
Врачи говорят, что орехами нельзя увлекаться — достаточно небольшой горстки несколько раз в неделю. По словам Маргариты Королевой, перед употреблением важно их правильно подготовить, чтобы повысить пользу. Для этого необходимо сырые или подсушенные орехи замочить на ночь в холодной воде, а утром — промыть и подсушить салфеткой. Как объяснила доктор, это связано с тем, что в воде в орехах активизируются ферменты, благодаря которым они будут лучше усваиваться организмом.
Ранее об особой пользе миндаля для сердца заявили исследователи колледжа Лондона. Добавление в рацион этого ореха способно улучшить функции внутренней поверхности кровеносных сосудов, снизить «плохой» холестерин и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
В Роспотребнадзоре называли миндаль — одним из лучших антидепрессантов. Он снижает стресс и нервное напряжение, улучшает работу мозга и память. Кроме того, этот орех может защищать от развития диабета, а также улучшать работу кишечника и питать полезную микрофлору. В ведомстве посоветовали употреблять орехи вместе с молочными или кисломолочными продуктами, мясом, молочными кашами и десертами. В то же время не стоит их сочетать с зерновыми (например, мюсли) — это может усугубить аминокислотный дисбаланс в организме.
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