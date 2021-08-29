«По содержанию относительно жиров и по наполнению минеральными веществами лидирует миндаль. В его составе очень много магния и цинка. Он полезен, по сути, каждому и крайне редко попадает в зону непереносимости. Также хороши пекан, макадамия, грецкий орех», — рассказала Маргарита Королева агентству «Москва».

Врачи говорят, что орехами нельзя увлекаться — достаточно небольшой горстки несколько раз в неделю. По словам Маргариты Королевой, перед употреблением важно их правильно подготовить, чтобы повысить пользу. Для этого необходимо сырые или подсушенные орехи замочить на ночь в холодной воде, а утром — промыть и подсушить салфеткой. Как объяснила доктор, это связано с тем, что в воде в орехах активизируются ферменты, благодаря которым они будут лучше усваиваться организмом.