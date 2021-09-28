Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: во время беседы с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. Иногда причины понятны. Например, вы не выспались, днем свалилось много задач на работе, а вечером еще и с кем-то поругались. Напряжение и стресс перешли в боль.
Но у некоторых голова болит каждый день. И, казалось бы, достаточно сна, стрессы уже не достают, но боль никуда не уходит. Почему так бывает? Разбираемся с неврологом.
Ольга Родионова
Неврология
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
«Действительно, есть люди, у которых голова болит несколько раз в год. А есть те, кто забыл, что значит жить без головной боли. Суть в том, что существуют факторы, которые приводят к хронизации головной боли», — поясняет невролог.
Присутствуют ли эти факторы в вашей жизни? Давайте считать:
хронический стресс;
злоупотребление обезболивающими. Выше нормы — это более 10-15 «обычных» таблеток в месяц/более 10 триптанов (таблеток, необходимых для снятий приступов мигрени — Прим. ред.) в месяц;
избыточное употребление кофеина (допускается 3 эспрессо в сутки максимум, а как вы их пьете с молоком или без — это ваш выбор);
храп.
Как видите, это те факторы, на которые мы можем повлиять — и тем самым уменьшить риски возникновения ежедневной головной боли, говорит невролог. Поэтому внимательно следите за своими привычками и образом жизни. Высока вероятность, что после работы над собой ежедневная головная боль исчезнет.
У головных болей может быть несколько критериев. Например, они бывают первичными или вторичными. Откуда берется головная боль и можем ли мы на самом деле так специфично реагировать на смену погоды? «Доктор Питер» разбирался с экспертом.
То, что все эти факторы напрямую могут быть связаны с головной болью, подтверждает и профессор-невролог Александр Амелин. Особенно это касается мигрени. Чем хуже наша жизнь, тем чаще болит голова, говорит профессор.
А еще провоцировать головную боль может и алкоголь, причем даже в небольших дозах. Все дело в виде спиртного — нарколог Ольга Мурзина-Толорая назвала алкогольный напиток, после употребления которого чаще и дольше всего страдают от головных болей.
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