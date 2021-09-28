Как видите, это те факторы, на которые мы можем повлиять — и тем самым уменьшить риски возникновения ежедневной головной боли, говорит невролог. Поэтому внимательно следите за своими привычками и образом жизни. Высока вероятность, что после работы над собой ежедневная головная боль исчезнет.

У головных болей может быть несколько критериев. Например, они бывают первичными или вторичными. Откуда берется головная боль и можем ли мы на самом деле так специфично реагировать на смену погоды? «Доктор Питер» разбирался с экспертом.

То, что все эти факторы напрямую могут быть связаны с головной болью, подтверждает и профессор-невролог Александр Амелин. Особенно это касается мигрени. Чем хуже наша жизнь, тем чаще болит голова, говорит профессор.

А еще провоцировать головную боль может и алкоголь, причем даже в небольших дозах. Все дело в виде спиртного — нарколог Ольга Мурзина-Толорая назвала алкогольный напиток, после употребления которого чаще и дольше всего страдают от головных болей.