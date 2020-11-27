Невролог Первого меда объяснил, почему болит голова у перенесших COVID-19

Переболевшие COVID-19 часто рассказывают о головных болях, которые начали мучить их после выздоровления. По словам профессора Александра Амелина, руководителя Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ им. Павлова, причин у них может быть множество — от последствий интоксикации, вирусного поражения оболочек мозга до посттравматического стрессового расстройства. И иногда только анальгетиками здесь не поможешь.

Список возможных последствий ковида постоянно пополняется новыми симптомами и проблемами со здоровьем, которые переболевшие описывают в соцсетях. Многие жалуются на головные боли, которые появились после болезни.

«Прошло полтора месяца после выздоровления, но сейчас накатили последствия - мучают головные боли. (...) К кому обратиться, какие исследования сделать?», - написала читательница «Доктора Питера» в рубрике «Спросите пульмонолога».

По словам Александра Амелина, руководителя Центра диагностики и лечения головной боли ПСПбГМУ им. Павлова, в этом случае инфекция вряд ли виновата.

- Мы признаем наличие связи между событиями, если одно событие (головная боль) возникла в ближайшее время (7-10 дней) после воздействия повреждающего фактора (инфекции). Полтора месяца слишком большой срок для установления связи между инфекцией и головной болью. Надо искать другую причину цефалгии. Например, сохраняющуюся тревогу или депрессию, - сказал специалист.

Александр Амелин предположил, что головная боль после коронавирусной инфекции может возникать в том числе и на фоне сильного стресса.

- Сильный стресс может стать одной из причин таких головных болей. Если человек тяжело перенес ковид да еще на фоне того ажиотажа, который возник вокруг этой инфекции, или даже смерти близких у него может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Оно бывает у тех, кто испытал сильные эмоции и страх, как правило, связанные с угрозой для жизни. Стрессогенным фактором не обязательно должна быть болезнь — расстройство развивается у участников боевых действий, очевидцев землетрясения, терактов, пострадавших в ДТП. Многое, конечно, зависит не только от самого события, но и от врожденных и приобретенных особенностей психики, ее стрессоустойчивости. При посттравматическом стрессовом расстройстве голова будет болеть до тех пор, пока человек не получит необходимой психотерапевтической помощи. Синдром может еще долго сохраняться после того, как стрессогенный фактор перестал действовать. И только анальгетиками здесь не поможешь — они не лечат душу, - говорит Александр Амелин.

Какой-то особой специфики у постковидных болей в голове, по словам невролога, нет. Как правило, они схожи с головной болью напряжения, которая возникает на фоне психоэмоционального или интеллектуального напряжения, иначе говоря, переутомления. Например, для многих пребывание в больнице или дома с длительной неопределенной тревогой «чем все закончится» - тоже стресс, испытание с которым многие не справляются. А возникшие тревожные мысли и страх перед возможными последствиями провоцируют развитие головной боли напряжения.

В то же время, по словам специалиста, возникшие неожиданно головные боли могут быть никак не связаны с последствиями коронавирусной инфекции. Например, одна из причин - развитие опухоли, поэтому нужна консультация невролога и, возможно, дополнительные обследования. При этом специалист рекомендует самим себе эти обследования не назначать.

- К примеру, МРТ головы не надо делать всем, у кого болит голова. Это должен решить врач, если что-то определенное заподозрит. Иначе найдут что-то незначительное, а человек, который не сможет правильно прочитать результат, будет потом еще больше переживать и зацикливаться на проблеме, которая на самом деле не существенна и не обьясняет его проблемы с самочувствием, - говорит невролог Первого меда.

Однако головная боль мучает не только переболевших, но и тех, кто только заболел COVID-19. Как говорится в рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, среди первых симптомов болезни она встречается в 8% случаев.

- Ничего удивительно в этих 8% нет, это немного. Например, при гриппозной инфекции головная боль встречается значительно чаще, но об этом никто не переживает и не говорит, считают само собой разумеющимся. Впрочем, никто также не переживает о происхождении головной боли при похмелье, после стресса. Вспомните себя: «голова разболелась после этого скандала». И вам понятно, почему это произошло, вы не бежите делать МРТ. Механизм развития головной боли при любом инфекционном заболевании абсолютно одинаковый. Независимо от того, чем конкретно болен человек — гриппом, ОРВИ или COVID-19. Никакой разницы нет, - считает невролог. - Слишком много напряжения связанно с этой инфекцией, к которой надо относится со всей серьезностью, но без паники.

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