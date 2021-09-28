Мы знаем о пользе гигиены и по два раза в день принимаем душ и чистим зубы сразу после еды. Но все ли эти привычки так полезны, как мы думаем?

Чистка ушей

Ватные палочки — один из самых ходовых товаров в магазинах косметики и бытовой химии. Мы используем их в разных целях, но чаще — для чистки ушных раковин. Вот здесь стоит вспомнить одно из самых главных «нельзя», которое не устают повторять лор-врачи. Безобидные ватные палочки могут стать причиной возникновения ушных инфекций, повреждения барабанных перепонок, нарушения функций внутреннего уха, проблем не только со слухом, но и с вестибулярным аппаратом.

Считается, что ушной канал вовсе не нуждается в чистке. Скопившуюся в ухе серу вполне способна удалить обычная вода. Использование ваты для прочистки ушей не только проталкивает серу глубже, но и чревато различными повреждениями, от слабых до серьезных.

Сера — защищает уши от инфекций. Если она есть в слуховом проходе- это норма. Не норма — это серная пробка.