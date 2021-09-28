Мы знаем о пользе гигиены и по два раза в день принимаем душ и чистим зубы сразу после еды. Но все ли эти привычки так полезны, как мы думаем?
Чистка ушей
Ватные палочки — один из самых ходовых товаров в магазинах косметики и бытовой химии. Мы используем их в разных целях, но чаще — для чистки ушных раковин. Вот здесь стоит вспомнить одно из самых главных «нельзя», которое не устают повторять лор-врачи. Безобидные ватные палочки могут стать причиной возникновения ушных инфекций, повреждения барабанных перепонок, нарушения функций внутреннего уха, проблем не только со слухом, но и с вестибулярным аппаратом.
Считается, что ушной канал вовсе не нуждается в чистке. Скопившуюся в ухе серу вполне способна удалить обычная вода. Использование ваты для прочистки ушей не только проталкивает серу глубже, но и чревато различными повреждениями, от слабых до серьезных.
Сера — защищает уши от инфекций. Если она есть в слуховом проходе- это норма. Не норма — это серная пробка.
Пена и бомбочки для ванн
Расслабиться в теплой ванне с добавлением пены или ароматной «бомбочки» — приятное завершение дня. Но на самом деле, химические вещества, которые находятся в составе этих добавок, могут нарушить естественный pH-баланс (мера кислотности и щелочности) кожи и даже влагалища. После ванны с пеной может появиться неприятная сухость кожи, а в редких случаях агрессивные моющие средства доводят до вагинальных инфекций и инфекций мочевого пузыря.
Дезинфекция рук
В эпоху пандемии мы уже привыкли часто мыть руки и обрабатывать их санитайзерами. Но увлечение дезинфекцией тоже может быть опасно. Есть два вида очищающих средств - антисептические и антибактериальные. Последние не обладают противовирусными свойствами и особенно вредны из-за активного вещества — триклозана. Кожа может стать беззащитной и склонной к воспалению.
Антисептики способны убивать вирусы (если в их составе не менее 60% спирта), но при этом делают кожу рук сухой. Особенно опасно это для обладателей чувствительной кожи и тех, у кого есть экзема или атопический дерматит.
Пользоваться сушилкой для рук
В общественных туалетах не спешите идти к сушилке. К сожалению, не все достаточно хорошо моют руки после посещения туалетной кабинки. Исследование, проведенное в
Принимать горячий душ
В холодное время года нет ничего лучше горячего душа, помогающего согреться. Многие любят погорячее и не только зимой. Но вот для кожи горячая вода — не лучший выбор. Она повреждает кератиновые клетки верхнего слоя кожи, вызывает сухость, воспаления и зуд. Особенно вреден горячий душ по утрам.
Частое мытье головы
Немыслимо выйти из дома с грязной головой. Так считают многие женщины. Но ежедневное мытье волос может навредить — вы смываете с них естественные увлажняющие масла, волосы становятся сухими и ломкими. Кроме того, вода при мытье головы должна быть комнатной температуры (это 20-25 градусов, слегка теплая), и ни в коем случае не горячей, чтобы не активировать сальные железы.
Активное увлажнение кожи
Если вы обладатель сухой кожи, то скорее всего, пользуетесь кремами и лосьонами регулярно и особенно сильно увлажняете кожу на ночь. Но это не всегда разумно. По мнению экспертов, чрезмерное нанесение увлажняющего крема на ночь может навредить коже. Она просто «привыкнет» и будет вырабатывать меньше естественных питательных веществ, что сделает ее еще более сухой и склонной к раздражениям.
Чистить зубы сразу после еды
Мы знаем, что кариес вызывают бактерии, которые нападают на наши зубы после приема пищи, и, особенно, сладостей. Поэтому многие уверены — надо сразу же почистить зубы после еды, и тогда к стоматологу ходить не придется. Но это ошибка. Некоторые продукты, особенно содержащие лимонную кислоту, могут ослабить зубную эмаль, а если сразу после еды еще и почистить зубы, то можно повредить эмаль еще сильнее.
Распылять парфюм в нижнее белье
Любое химическое вещество рядом с гениталиями может повлиять на ваш естественный pH-баланс. Духи могут нарушить микроэкологию влагалища, стать причиной развития дрожжевой инфекции и даже инфекции мочевыводящих путей. По иронии, эти болезни становятся причиной появления гораздо более неприятных запахов, чем те, что вы пытались устранить с помощью парфюма, разбрызгиваемого прямо в трусы.
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