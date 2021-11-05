- Да, в России были разговоры о лекарстве под названием «Мир 19» - на основе малой РНК, но я предлагаю рассматривать все это как информационный шум, — рассказал профессор-микробиолог Константин Северинов в эфире YouTube канала «И грянул Грэм». — Если говорить ответственно, то никакого лекарства от ковид в ближайшее время не появится — и не только в России. Под лекарством имеется в виду какая-то молекула прямого действия, которая влияет на размножение вируса и реально от чего-то вылечивает. Таких лекарств на сегодня нет.

По словам эксперта, в целом создать лекарство от вирусов крайне сложно.

- Если мы рассмотрим инфекционные заболевания, то их можно разделить на две группы с точки зрения возбудителей заболевания — есть бактерии и вирусы, — пояснил Константин Северинов. — Бактерии — это клетки, свободно живущие. Мы тоже состоим из клеток. Но эти клетки — несколько другого типа, чем наши, и можно придумать химические молекулы — например, антибиотики — которые будут селективно подавлять развитие бактерий — жизнь бактерий, деление клеток бактерий — и не влиять на наши клетки. Это возможно сделать, потому что клетки бактерий и наши клетки отличаются друг от друга.

С вирусами ситуация сложнее. Вирусы относятся к клеткам так же, как и компьютерный вирус относится к компьютерам. Есть вирусы у бактерий, есть вирусы у нас с вами. И проблема в том, что вирус в свободном состоянии не является живым, это — физико-химический объект, и повлиять на него как-то специально нельзя. Попадая в нашу клетку, он ее перепрограммирует и заставляет делать новые дочерние вирусы. Именно поэтому лекарство, которое должно быть направлено на вирус, будет влиять и на наши собственные клетки. Так что вакцина — гораздо более эффективный способ профилактического подавления развития вирусных инфекций.