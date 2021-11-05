лекарство от ковид
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Британия первой в мире одобрила применение препарата молнупиравир для лечения коронавируса. Его смогут использовать британцы старше 18 лет, которые получили положительный тест и у них есть хотя бы один фактор риска развития тяжелого заболевания. Сейчас молнупиравир ожидает одобрения регуляторами в США, Европе и других странах. По данным компании, разработавшей препарат, количество госпитализаций и смертей среди пациентов после приема лекарства сократилось в 2 раза.

О том, что уже в ближайшее время в оборот могут быть введены лекарства от ковида, 1 ноября заявил и президент РФ Владимир Путин. На самом ли деле можно будет вылечить COVID-19?

Константин Северинов

молекулярная биология, генетика

молекулярный биолог, профессор Сколковского института науки и технологий, профессор Ратгерского университета, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН.

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- Да, в России были разговоры о лекарстве под названием «Мир 19» - на основе малой РНК, но я предлагаю рассматривать все это как информационный шум, — рассказал профессор-микробиолог Константин Северинов в эфире YouTube канала «И грянул Грэм». — Если говорить ответственно, то никакого лекарства от ковид в ближайшее время не появится — и не только в России. Под лекарством имеется в виду какая-то молекула прямого действия, которая влияет на размножение вируса и реально от чего-то вылечивает. Таких лекарств на сегодня нет.

По словам эксперта, в целом создать лекарство от вирусов крайне сложно.

- Если мы рассмотрим инфекционные заболевания, то их можно разделить на две группы с точки зрения возбудителей заболевания — есть бактерии и вирусы, — пояснил Константин Северинов. — Бактерии — это клетки, свободно живущие. Мы тоже состоим из клеток. Но эти клетки — несколько другого типа, чем наши, и можно придумать химические молекулы — например, антибиотики — которые будут селективно подавлять развитие бактерий — жизнь бактерий, деление клеток бактерий — и не влиять на наши клетки. Это возможно сделать, потому что клетки бактерий и наши клетки отличаются друг от друга.

С вирусами ситуация сложнее. Вирусы относятся к клеткам так же, как и компьютерный вирус относится к компьютерам. Есть вирусы у бактерий, есть вирусы у нас с вами. И проблема в том, что вирус в свободном состоянии не является живым, это — физико-химический объект, и повлиять на него как-то специально нельзя. Попадая в нашу клетку, он ее перепрограммирует и заставляет делать новые дочерние вирусы. Именно поэтому лекарство, которое должно быть направлено на вирус, будет влиять и на наши собственные клетки. Так что вакцина — гораздо более эффективный способ профилактического подавления развития вирусных инфекций.

Сейчас есть единственное лекарство прямого действия против вирусной инфекции — это сильно дорогое и недавно разработанное лекарство против одного из гепатитов, все остальные лекарства на вирус как таковые не действуют.

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Профессор-микробиолог также дал ответы на ряд актуальных вопросов о коронавирусе, в частности, чем естественный иммунитет отличается от иммунитета вакцинированного?

- Здесь стоит учесть, о какой вакцине идет речь, — пояснил Константин Северинов. — Когда вы заразились коронавирусом, ваш организм встречается со всеми частями вируса на стадии его созревания в ваших клетках или на стадии циркулирования вирусных частиц в вашем организме. В этом смысле иммунная система «тренируется» на большем количестве антигенных детерминант. Антитела — это такие ключики, которые узнают замки на участке поверхности вирусной частицы.

А если речь идет о вакцине типа Moderna, то там в ваш организм вводится РНК, которая кодирует лишь один из компонентов вируса — а именно белок шипа (S-белок). Поэтому все антитела, которые выработаются у вас после вакцинации Moderna или Pfizer, будут лишь частью тех антител, которые могли бы выработаться в ходе полной инфекции. С другой стороны, количество S-белка, который синтезируется в клетках вашего тела после вакцинации, может быть выше, чем то, что доступно после перенесенного заболевания.

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Константин Северинов также ответил на вопрос, влияет ли группа крови на вероятность заразиться коронавирусом и на течение заболевания.

- Нет — не влияет и не должна влиять, — заявил микробиолог. — Группа крови связана с наличием определенных рецепторов и белков на поверхности некоторых клеток крови. В целом четких генетических данных о том, что какие-то группы людей устойчивы к коронавирусу существенно больше, чем другие, нет. Но в случае, например, с ВИЧ есть данные, что некоторые состояния наших генов делают нас в значительной степени невосприимчивыми к этому вирусу. Но в случае с коронавирусом таких данных нет.

Анна Майская