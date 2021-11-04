По данным Росстата, среди умерших от COVID-19 — 83% пациентов в возрасте 60+. Вероятность летального исхода у людей старше 60 лет, заболевших ковид, в пять раз выше, чем у тех, кому меньше 50-ти.

А среди тех, кто уже отметил 80-летний юбилей, риск смерти от коронавирусной инфекции возрастает более чем в 11 раз. Такие данные со ссылкой на британские исследования приводит Роспотребнадзор.

Пожилые люди из-за нагрузки на иммунную систему рискуют получить осложнения COVID-19 — вирусную пневмонию и тромбозы.

В ведомстве отмечают, что этих доводов достаточно, чтобы пожилые люди в обязательном порядке сделали прививку — причем, вакцинация необходима и тем, кто уже переболел.

- Если пожилой человек уже болел COVID-19, то риск заболеть вновь возрастает через полгода. Поэтому всем переболевшим через 6 месяцев после получения отрицательного результата ПЦР-теста следует провести вакцинацию, — пояснили в Роспотребнадзре и отметили, что любые хронические заболевания — диабет, сердечно-сосудистые заболевания, больные суставы — являются дополнительным показанием для проведения вакцинации.

Прививку нужно делать в стабильном состоянии, когда нет обострения, подобрана схема терапии.

В Роспотребнадзоре ответили на вопрос, нужна ли пожилым людям старше 60 лет ревакцинация , если есть антитела?

- Ревакцинация необходима, не зависимо от уровня антител, поскольку по результатам проведенных исследований, через 6 месяцев происходит интенсивное снижение иммунной защиты до значений, которые уже не обеспечивают надёжной профилактики, — считают в ведомстве.

Эксперты обращают внимание, что никаких возрастных ограничений нет — прививки пожилым можно делать в том числе, и в 80, и в 90 лет. Это касается вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКороны». «КовиВак» не одобрен для вакцинации людей старше 60 лет.

- Учитывая высокую летальность от COVID-19 пациентов старше 80 лет, этот возраст является дополнительным показанием для вакцинации, — говорят в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также обращают внимание, что никакие лекарственные препараты, которые принимает пожилой человек, не могут быть противопоказанием для прививки.

- Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, не существует. Обычно продолжается приём лекарств по той схеме, которая была подобрана ранее, — разъясняют эксперты.