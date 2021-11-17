Из-за эпидемии коронавируса некоторые инфекционные заболевания изменили свою сезонность. Так, первые случаи гриппа регистрировали в конце августа, хотя обычно это бывает в ноябре-декабре, а вирусы Коксаки, циркулирующие в летние месяцы, проявили себя в ноябре,
Справка
Вирус Коксаки получил свое название в честь маленького города Коксаки, который расположен к югу от Олбани в штате Нью-Йорк. Относится к семейству энтеровирусов (кишечные вирусы). Источник распространения инфекции — только человек (больной, носитель), который выделяет возбудителя в окружающую среду с испражнениями. Заражение возникает при употреблении инфицированной воды, еды, а также через бытовые предметы.
Как происходит заражение
Вирус Коксаки также может передаваться и воздушно-капельным путем. Больше всего вирусных частиц заболевший распространяет в течение первых дней болезни. Однако некоторые носители могут выделять вирус в течение 5 месяцев.
Возбудитель может жить на поверхности предметов, на продуктах в течение 2 месяцев. В замороженном виде — 5 лет.
Кто в группе риска
Вирусом Коксаки можно заразиться в детских садах и школах, а также в отпусках, где много отдыхающих есть очаг заражения.
В зоне риска новорожденные, так как у них еще не может быть сильного иммунного ответа.
Люди старше 60 лет из-за возрастной недостаточности иммунного ответа.
Люди с иммунодефицитными состояниями (онкологические больные, ВИЧ-инфицированные).
Как протекает заболевание
Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляются:
лихорадка;
головные и мышечные боли;
тошнота, болевые ощущения в животе.
Важно: заболевший может не иметь других симптомов кроме лихорадки.
Существует две группы вирусов Коксаки: А (24 серотипа) и B (6 серотипов).
В первом случае у инфицированного также могут появиться высыпания на коже, будет поражение верхних дыхательных путей. Также инфекция может спровоцировать стоматит (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивит, склерит, диарею, возможно развитие менингита.
Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших — дети до 15 лет.
Врачи обнаруживают у заболевших болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле.
Коксаки В (6 типов) — вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней.
Про осложнения
В некоторых случаях могут возникнуть серьезные осложнения, требующие госпитализации больного и срочного лечения:
вирусный менингит — инфекция мозговых оболочек (оболочек, окружающих головной и спинной мозг);
энцефалит — инфекция головного мозга;
миокардит — инфекция сердечной мышцы.
Если вовремя не обратиться за помощью, то все может закончиться летальным исходом.
Особенно опасно заразиться вирусом Коксаки беременной. Инфекция может вызывать врожденные пороки развития сердечно-сосудистой, мочеполовой и пищеварительной систем у новорожденного. Также могут возникнуть нарушения и центральной нервной системы у новорожденных, следствием которых может стать летальный исход.
«Специфическая профилактика инфекции, вызванной вирусом Коксаки, не разработана».
При каких симптомах нужно к врачу
Если у вас лихорадка, рвота, диарея, необычная сонливость и странные высыпания, то необходимо обратиться за медицинской помощью.
В случаях развития судорог, спутанности сознания, сильных болях в груди или в животе, сильной головной боли, сопровождающейся рвотой следует немедленно вызвать бригаду скорой помощи.
Чтобы минимизировать риск заражения чаще мойте руки с мылом, хорошо промывайте фрукты и овощи, пейте бутилированную воду и не купайтесь в запрещенных местах.
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