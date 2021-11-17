Как протекает заболевание

Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляются:

Важно: заболевший может не иметь других симптомов кроме лихорадки.

Существует две группы вирусов Коксаки: А (24 серотипа) и B (6 серотипов).

В первом случае у инфицированного также могут появиться высыпания на коже, будет поражение верхних дыхательных путей. Также инфекция может спровоцировать стоматит (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивит, склерит, диарею, возможно развитие менингита.

Вирусы Коксаки В чаще поражают сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Большинство заболевших — дети до 15 лет.

Врачи обнаруживают у заболевших болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле.

Коксаки В (6 типов) — вызывают воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней.