Контактировал с ковидным пациентом, но привит «Спутником V»? Можешь продолжать ходить на работу, в кино и театры, общаться с родными, друзьями и коллегами. Так постановила главный санитарный врач РФ. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном
При контакте с больным COVID-19… изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания.
В постановлении также отмечается, что отбор проб биологического материала у человека, контактировавшего с заболевшим COVID-19 проводится при установлении факта контакта с больным вне зависимости от наличия симптомов и иммунного статуса.
«Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», — говорится в документе. Постановление вступает в силу 17 ноября.
Практикующие врачи, работающие с ковидными пациентами, по разному восприняли новшество. Одни считают, что подобное решение только способствует распространению коронавируса, другие — что это никак не ухудшит эпидемическую ситуацию в стране.
Елена Черненко
медицина
Терапевтический стаж 10 лет, эксперт по COVID-19, проблемам ЖКТ, аллергии, диетологии.www.instagram.com/doctor_chernenko/
- После встречи с ковидным больным привитые двумя дозами вакцины вполне могут заболеть COVID-19 в легкой форме и, соответственно, выделять вирус. И, естественно, быть заразными, — считает врач-терапевт Елена Черненко. — Переболевший человек после прививки, возможно, минимум полгода и не заболеет. Вероятность этого сводится к 1%. А вот не болевшие, хоть даже и привитые дважды, могут заболеть легко и через месяц, и через два, и через три. У меня много таких пациентов. И они часто даже не температурят.
Борис Шеляпин
Медицина
семейный врач
- Я считаю, что разрешить жить полноценной социальной жизнью тем, кто сделал прививки, даже если они встретились с вирусом, это в своем роде даже политическое решение — вакцина есть и мы ее не просто пропагандируем, мы уверены в том, что она эффективна — и вот так юридически подкрепляем факт, что она работает, — заявил семейный врач Борис Шеляпин, работающий с ковидными пациентами с начала первой волны пандемии. — Законодательные инициативы, которые учитывают жизненные реалии — это здорово. А реальность такова, что дома все равно никто не сидит. В идеале и в теории все так — если ты контактный по ковиду, тогда сиди дома, так мы остановим распространение вируса. Но на деле этого не происходит. Ну не может изолированный человек обеспечить себя всем необходимым, едой, лекарствами, не выходя из дома — особенно, если он живет один и в небольшом городе. Кроме того, почти нигде нет жесткого контроля за изолированными контактными по ковиду — разве что в Москве. А человек так устроен: если не запрещено — то значит, можно. Я как врач практикующий вынужден с этим сталкиваться постоянно, нравится мне это или нет. Я уже не говорю про фактическую невозможность получить полноценную амбулаторную помощь. Например, «изолированному» пациенту с коронавирусом или контактному невозможно легально сдать анализы.
По моей личной статистике, процент заболевших (даже не контактных), которые соблюдают самоизоляцию, равен нулю. Фактически я сам, будучи переболевшим и привитым, регулярно контактирую с пациентами и должен бы регулярно уходить на самоизоляцию. Но это уже явный абсурд.
Добавим, сейчас в Петербурге у контактировавших с заболевшими ковидом не берут ПЦР, при условии, если не появились симптомы ОРВИ, но обязывают всех без исключения оставаться дома — при необходимости выдается больничный лист как «контактному».
«Мазок у тех, кто оказался контактным по COVID-19, берут при появлении симптомов ОРВИ. Они две недели сидят на самоизоляции. Если симптомы не появились — выходят на работу», — пояснили ранее в комитете по здравоохранению Петербурга.
Новое о сертификатах о вакцинации от Минздрава
Если человек, сделавший прививку, всё-таки заболел, то его сертификат будет аннулирован, а после выздоровления начнёт действовать сертификат о перенесённом заболевании.
Если человек и болел, и прививался, то будет актуален сертификат о более позднем событии.
Справку о вакцинации, противопоказаниях или перенесённой болезни можно устно запросить в МФЦ или медицинском учреждении.
Сертификаты автоматически формируются на Госуслугах и их можно распечатать.
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