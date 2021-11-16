- Я считаю, что разрешить жить полноценной социальной жизнью тем, кто сделал прививки, даже если они встретились с вирусом, это в своем роде даже политическое решение — вакцина есть и мы ее не просто пропагандируем, мы уверены в том, что она эффективна — и вот так юридически подкрепляем факт, что она работает, — заявил семейный врач Борис Шеляпин, работающий с ковидными пациентами с начала первой волны пандемии. — Законодательные инициативы, которые учитывают жизненные реалии — это здорово. А реальность такова, что дома все равно никто не сидит. В идеале и в теории все так — если ты контактный по ковиду, тогда сиди дома, так мы остановим распространение вируса. Но на деле этого не происходит. Ну не может изолированный человек обеспечить себя всем необходимым, едой, лекарствами, не выходя из дома — особенно, если он живет один и в небольшом городе. Кроме того, почти нигде нет жесткого контроля за изолированными контактными по ковиду — разве что в Москве. А человек так устроен: если не запрещено — то значит, можно. Я как врач практикующий вынужден с этим сталкиваться постоянно, нравится мне это или нет. Я уже не говорю про фактическую невозможность получить полноценную амбулаторную помощь. Например, «изолированному» пациенту с коронавирусом или контактному невозможно легально сдать анализы.

По моей личной статистике, процент заболевших (даже не контактных), которые соблюдают самоизоляцию, равен нулю. Фактически я сам, будучи переболевшим и привитым, регулярно контактирую с пациентами и должен бы регулярно уходить на самоизоляцию. Но это уже явный абсурд.