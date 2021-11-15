- Только в России в год от этой патологии умирает 1,2 миллиона человек, — говорит кардиолог Анна Кореневич.

Тромбы в сердце появляются в коронарных артериях — артериях, которые питают сердечную мышцу.

- Именно в них чаще всего происходит отложение холестериновых бляшек, — объяснила Кореневич. — Из-за воспаления бляшки могут лопнуть. Происходит это, в том числе, из-за новой коронавирусной инфекции. В коронарных артерия образуются тромбы, которые направляются к сердцу, в результате может развиться инфаркт миокарда.

О том, что тромб направился в сердце, вы поймете по резкой боли за грудиной. Она длится более 15 минут. Может сопровождаться слабостью, потливость, страхом смерти, тошнотой, рвотой, одышкой.