Это может произойти в считанные секунды: тромб отрывается и направляется прямиком в сердце. Инфаркт неизбежен. И главное в этой ситуации вовремя отреагировать, вызвать скорую, чтобы как можно раньше с начала инфаркта провести лечение.
- Только в России в год от этой патологии умирает 1,2 миллиона человек, — говорит кардиолог Анна Кореневич.
Тромбы в сердце появляются в коронарных артериях — артериях, которые питают сердечную мышцу.
- Именно в них чаще всего происходит отложение холестериновых бляшек, — объяснила Кореневич. — Из-за воспаления бляшки могут лопнуть. Происходит это, в том числе, из-за новой коронавирусной инфекции. В коронарных артерия образуются тромбы, которые направляются к сердцу, в результате может развиться инфаркт миокарда.
О том, что тромб направился в сердце, вы поймете по резкой боли за грудиной. Она длится более 15 минут. Может сопровождаться слабостью, потливость, страхом смерти, тошнотой, рвотой, одышкой.
- Боль, как правило, локализуется строго за грудиной: по всей передней поверхности, или может локализоваться в левой руке, обеих руках, в передней поверхности шеи или даже в челюсти, — уточняет Анна Кореневич. — Если такая ситуация с вами случилась, лучше вызвать скорую помощь. Но если вы не один год страдаете от подобных атак, это уже совсем другая проблема — это кардионевроз.
Также на образование тромбов в сердце может повлиять мерцательная аритмия — довольно распространенное нарушение ритма сердца, которое с возрастом только нарастает.
- Чем вы старше, тем больше вероятность, что у вас разовьется мерцательная аритмия, — говорит кардиолог. — И если у ваших родственников была или есть мерцательная аритмия, то с высокой долей вероятности она может быть и у вас.
При мерцательной аритмии предсердия начинают сокращаться хаотично, при этом желудочки работают, как у здорового человека.
- Гемодинамика и общее самочувствие от этого страдают не сильно, мерцательная аритмия жизни никак не угрожает, сердце не остановится, — объяснила Кореневич. — Но проблема заключается в том, что в предсердиях могут образовываться тромбы.
Особенно это опасно, если приступ длится дольше 24 часов. В таком случае врачи вначале проводят антикоагулянтную терапию, чтобы избежать тромбообразования, а уже после приступают к восстановлению ритма.
- Просто при приступе мерцательной аритмии срочно скорую вызывать нет необходимости, — предположила Анна Кореневич. — Но надо учитывать, что приступы вообще могут протекать бессимптомно, при этом наносить серьезный вред организму.
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